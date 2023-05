Oreja de peso para Román y notable tarde de Espada en Las Ventas

El torero mexicano El Payo regresaba a Las Ventas tras siete años de ausencia junto a Román y Francisco José Espada. La corrida de la ganadería de Luis Algara, fue remendada con dos toros de la ganadería salmantina de Montalvo, tras no pasar el reconocimiento. Fue una tarde bastante desigual ante las diferentes características de los astados. Román destacó con el cuarto llevándose premio, Francisco José Espada demostró mucho valor dejando buen sabor de boca al natural y El Payo no tuvo opciones.

El regreso de El Payo a Madrid era uno de los alicientes de la corrida; volvía tras su última actuación en 2015. Con su primer toro bastante serio de salida tuvo pocas opciones. Muy frío desde el inicio apenas lo saludó por medias verónicas. Tras el caballo su fuerza fue a menos. Lució una tanda espléndida y muy ligada de derechazos. Lo intentó al natural, pero el animal no embestía. El animal no le dio opciones y alargó demasiado la faena. Regresó a la mano derecha para dar las últimas tandas. Con su segundo, cuarto de la tarde, de la ganadería de Montalvo, tampoco tuvo opciones. Perdía las manos en todo momento, carecía de fuerza alguna y tras intentarlo por ambos pitones no tuvo más opción que abreviar, ya que el público estaba totalmente fuera de la faena. No fue su regreso soñado.

Era la primera tarde de Román en de sus dos este San Isidro tras su última actuación en la Feria de Otoño. Se lució con un gran ramillete de verónicas al recibir al segundo. Demostró gran esfuerzo a lo largo de toda la faena ante un animal bastante flojo. Con mucha distancia consiguió lucir una gran serie por la izquierda. El animal perdía los pasos y se paraba; aun así, continuó probándolo al natural donde embestía mejor consiguiendo lucir una gran serie. A base de paciencia consiguió llevarlo a su terreno y continuar por naturales. Alargó todo lo que pudo su embestida. Finalizó por derechazos hasta rematar con una gran estocada. Recibió una fuerte ovación.

Con su segundo, quinto de la tarde, de Montalvo, muy bien rematado y de buena embestida lo saludó por breves verónicas. El animal se movía mucho, pero Román supo llevarlo a su terreno con mucho esfuerzo. A base de muy buena colocación lució buenas tandas de muletazos. Al natural, tuvo un leve susto al ser enganchado en el muslo. Cerró por manoletinas tras recomponerse terminándose de ganar los tendidos. Tras una buena estocada recibió una oreja.

Francisco José Espada regresaba a Madrid tras su última actuación en verano dejó muy buenas sensaciones. Demostró ganas y ganas de triunfar.

Ante su primero, tercero de la tarde, apenas pudo saludarlo. Destacó El Payo por chicuelinas. Su faena tuvo un gran arranque por estatuarios con un gran cambio por la espalda. Extraordinaria fue la primera serie reuniéndose y reduciendo los muletazos cada vez más rematando por pases de pecho. Una faena muy cuidada de desde el principio con un gran final por bernardinas muy ajustadas. Remató con una gran estocada. El público pidió fuertemente la oreja, pero no fue atendida por presidencia. Un trato bastante injusto, a lo que el público no cesó en pitar.

Cerró la tarde ante un sexto de Luis Algarra, similar a los anteriores de escasa humillación. Apenas se lució con el capote. Destacó El Payo por delantales, rematados a pies juntos. El comienzo de faena fue vibrante anclado de rodillas por derechazos rematando con un gran cambio de manos. Destacó una serie sobre la diestra sin apretar en exceso al toro. Demostró bastante valor con una faena muy cuidada y limpia. Al natural a base de distancia lució una buena serie.

Demostró bastante valor a lo largo de toda la faena, acercándose cada vez más. Al cruzarse, le sorprendió el toro y tuvo una voltereta con un pinchazo a la altura del glúteo en la pierna izquierda. Tras el susto, pudo rematar como pudo al segundo intento. Fue ovacionado dejando una tarde muy importante en su carrera. Tras terminar entró por su propio pie en la enfermería.

Ficha del Festejo

Miércoles, 24 de mayo.

Plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Feria de San Isidro, decimotercera segunda de abono.

Toros de Luis Algarra (1,2,3 y 6) y Montalvo (4 y 5).

El Payo: silencio y silencio.

Román: ovación y oreja.

Francisco José Espada: vuelta al ruedo y ovación.