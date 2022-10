Llega el otoño y con él, la despedida del año taurino en Madrid. La Feria de Otoño reúne a los principales toreros del escalafón a lo largo de cuatro días. Este viernes, turno para: Diego Urdiales, Pablo Aguado y Juan Ortega ante una corrida de El Pilar, formando uno de los carteles de mayor expectación de esta edición.

Abrió la tarde Diego Urdiales, al que saludó en terrenos del nueve. El animal apenas humillaba y echó las manos por delante en las suaves verónicas de saludo que remató más allá de las dos rayas. Lo arrastró a los medios para comenzar su faena de muleta, donde la principal protagonista fue la derecha. Poco a poco fue dándole distancia hasta poder lograr otra tanda exquisita por la zurda.

Continuó al natural, pero el animal seguía defendiendo en el último tramo del muletazo. Poco a poco fue perdiendo fuerza y apenas pudo lucir medios muletazos y una bella trinchera antes de irse a por la espada. Tras una buena estocada, finalizó la faena. Silencio.

El segundo fue para Juan Ortega, al que recibió desde la puerta grande y lo llevó hasta los medios por medias verónicas. Lució un exquisito quite por chicuelinas que animó los tendidos. Tras el caballo el animal perdió entrega.

Apenas tuvo opciones Ortega, que lució una buena tanda por doblones por lo bajo y comenzó la faena por la derecha. El animal apenas podía, no tenía ningún recorrido. Tras varios esfuerzos, intercambiando a la zurda no tuvo más opción que ir a por la espada. Tampoco tuvo suerte el sevillano con el acero. Fue silenciado también.

Llegó Aguado ante el tercero de la tarde, al que recibió por exquisitas verónicas hasta llevarlo a los medios consiguiendo ganarse al público. Destacaron también los quites por delantales, cerrándolos por medias verónicas. Comenzó la faena el sevillano de una forma exquisita, con preciosos muletazos anclado de rodillas. Continuó por la mano derecha, fue dándole espacio al animal hasta llevarlo a sus terrenos, pudiendo lucir preciosas tandas de muletazos rematados de forma majestuosa. Finalizó la faena con media estocada y fue premiado con una gran ovación.

Urdiales sacó toda su artillería en el cuarto al que apenas pudo saludar porque salió escaso de fuerza. Tras el caballo comenzó la faena más allá de las dos rayas, entre los tendidos ocho y nueve. El animal apenas tenía envite, no embestía y tampoco empujaba algo que puso muchas dificultades a la hora de desarrollar la faena. Dándole su sitio, Urdiales pudo lucir varias tandas de muletazos sobre todo por la derecha. Puso todo su esfuerzo por ambos pitones, pero el toro no daba para más. No tuvo más opciones que rematar al animal y dejarle una estocada casi entera efectiva. Fue silenciado.

Juan Ortega, ante el quinto, apenas tuvo tiempo para saludar en sus inicios. Analizó la faena el sevillano antes de desarrollarla y acertó. Le dio tiempo al toro entre serie y serie, también entre un pase y otro, porque al animal le faltaba un poco de fuerza. Juan Ortega lo fue midiendo con delicadeza en cada muletazo con la mano derecha. Continuó con dos series extraordinarias por la izquierda, consiguiendo ganarse al público. Continuó por la diestra luciendo una gran serie que terminó por encandilar los tendidos. Remató su exquisita obra con una estocada entera. Tras una fuerte petición de oreja, fue premiado con una vuelta al ruedo.

Cerró la tarde Pablo Aguado ante un sexto de desiguales características. Fue imposible en el capote apenas le dio opciones al sevillano. Tras el caballo, el animal quedó escaso de fuerza, Aguado intentó darle su sitio desde el comienzo de faena, buscando al animal, que pasaba sin clase y sin entrega y tampoco consiguió lucirse. Su recorrido en las series siguientes era muy corto, sin dar apenas opciones a Aguado a lo largo de la faena. Tras el empeño del sevillano tuvo que abreviar sin conseguir premio.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas.

Cuarta de la Feria de Otoño. Corrida de toros.

Toros de El Pilar.

Tres cuartos de entrada.

Diego Urdiales, silencio y silencio.

Juan Ortega, silencio y vuelta al ruedo.

Pablo Aguado, ovación y silencio.