La espada aleja a Perera de la puerta grande tras una rotunda faena

La tercera corrida de esta edición de San Isidro fue protagonizada por uno de los carteles que más interés despertaba entre los aficionados: Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Ginés Marín. Lidiaron toros de la ganadería de Fuente Ymbro y dos sobreros de la ganadería de Chamaco.

Miguel Ángel Perera dejó una gran faena al cuarto toro de la tarde que se quedará en la retina de los aficionados durante mucho tiempo. Ginés dejó una seria faena en el sexto, que dio la vuelta al ruedo y Ureña no tuvo suerte con su lote.

Perera abrió la tarde ante un primer toro que fue devuelto tras su salida. Fue reemplazado por otro de la ganadería de Chamaco al que le costó mucho arrancar en el capote del extremeño que penas dejó capotazos sueltos. Tras el caballo tampoco dio opciones en banderillas.

Inició la faena por muletazos hacia los adentros, intentando alargar la embestida del animal todo lo que pudo. El viento comenzó a molestar y no tuvo posibilidad de crear la faena. Tras mucho esfuerzo al animal le faltó raza, apenas pudo dejar un par de derechazos muy firmes. Tras un pinchazo puso punto final al primero. Silencio tras dos avisos.

Paco Ureña no tuvo opciones con el segundo de la tarde. Un animal complicado de salida al que saludó por verónicas, pero echaba las manos por delante en todo momento. Destacó un gran quite por chicuelinas de Ginés Marín y replicó Ureña por gaoneras consiguiendo animar los tendidos.

La faena tuvo mucha dificultad sobre todo el viento, a pesar de ello el murciano estuvo dispuesto de principio a fin. Recibió una gran ovación tras una extraordinaria tanda por la diestra. Continuó con dos grandes pases de pecho, uno por cada pitón, que provocaron una nueva ovación de los tendidos. Al natural no se pudo lucir tanto. Tras un pinchazo remató con media estocada un tanto desprendida.

Ginés Marín fue estuvo muy dispuesto de principio a fin en su única cita este San Isidro. Recibió al tercero a la verónica. Tras el caballo, Perera dejó un buen quite por chicuelinas rematando por tafalleras levantando las palmas de los tendidos.

Brindó la faena al público Ginés y empezó por una gran serie de naturales que hicieron rugir la plaza. Le dio media distancia al animal para así poder alargar su embestida.

Dejó una faena muy limpia de principio a fin. Siguió por muletazos con grandes cambios por la espalda rematados por un gran pase de pecho. Continuó al natural de forma magnífica intentando dejar una faena muy ligada. Poco a poco el animal se fue abajo sin darle mucha opción más. Fue una pena la mala suerte que tuvo con la espada, tras un pinchazo consiguió finalizar. Fue silenciado.

Miguel Ángel Perera recibió por medias verónicas al cuarto toro de la tarde. Muy deslucido en el caballo y en banderillas. Brindó al público y dejó un gran inicio de faena anclado de rodillas en los medios toreando en redondo por pases cambiados continuado por naturales. La plaza de toros en pie. Continuó con una espectacular tanda por la diestra ganándose los aplausos de los tendidos. Gran rotundidad por derechazos dejó Perera. El viento empezó a molestar y el toro se fue a menos. Remató por naturales de muy buen gusto. Cerró por manoletinas consiguiendo animar los tendidos. Empaño sus esfuerzos con la mala suerte con la espada, tras dos pinchazos pudo finalizar con una estocada muy desprendida que le alejó del triunfo tras una faena cumbre que sin duda hubiera atravesado la Puerta Grande. Recibió una fuerte ovación de los tendidos.

Paco Ureña recibió a un quinto escaso de fuerza que provocó las protestas de los tendidos hasta que fue devuelto. Salió el sobrero de la ganadería de Chamaco que no le dio opciones con el capote. Tras el caballo no se lució en banderillas. No lo tuvo fácil Ureña ya que el animal manseaba y apenas embestía. El lucimiento fue muy difícil, a pesar de ello Paco Ureña buscó la embestida en todo momento con la mano muy baja. El murciano tras verlo imposible decidió abrevia y tras varios pinchazos consiguió poner punto final con media estocada. Silenciado de nuevo.

Concluyó la tarde Ginés ante un sexto toro que embestía de forma muy desigual en el capote. No destacó en el caballo, pero sí en banderillas, dejando un buen par Víctor del Pozo. El toro tenía una movilidad peligrosa algo que dificultó la faena. Dejó una gran tanda por la diestra y logró una faena muy limpia. Tuvo mucho valor en toda la faena, pudiendo así sacarle una tanda de muletazos de gran valentía. Finalizó con una soberbia estocada y recibió una vuelta al ruedo premiando al valor de su faena.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Tercera de la Feria de San Isidro 2025. Toros de Fuente Ymbro y Chamaco (1º bis y 2º bis).

Miguel Ángel Perera: silencio y ovación.

Paco Ureña: silencio y silencio.

Ginés Marín: silencio y vuelta al ruedo.