El acero aleja a Fortes de la Puerta Grande de Las Ventas tras una gran faena al quinto

Se abren las puertas de Las Ventas una tarde más de este San Isidro 2025 para el undécimo festejo. La terna de esta tarde estuvo compuesta por: Morenito de Aranda, Saúl Jiménez Fortes y Adrián de Torres para toros de la ganadería de Arauz de Robles.

El acero impidió el triunfo de los protagonistas, donde Fortes destacó cuajando una gran faena al quinto de la tarde. Morenito de Aranda y Adrián Torres dejaron detalles de buen gusto.

Abrió la tarde Morenito de Aranda ante un primero que saludó por medias verónicas. Se empleó en banderillas, pero no en banderillas. Empezó la faena por doblones, con mucho poder. El animal tenía poca entrega y era muy violento, no se lo puso nada fácil. Se esforzó muchísimo por dejar una faena limpia. Tras verlo complicado no tuvo más opción que abreviar. Tras un pinchazo remató con media estocada. Silencio tras aviso.

Continuó Jiménez Fortes ante un segundo toro de muy buenas hechuras que templó a la verónica. No dio opciones en el caballo ni en banderillas. Empezó la faena dándole distancia al toro por muletazos midiendo mucho la faena de principio a fin. Estuvo muy por encima de las condiciones del toro. Fue trazando de uno a uno cada muletazo cargando la suerte. Remató la faena por ayudados ovacionados por los tendidos. Fue una lástima que no acertara con la espada. Recibió una ovación.

El tercer toro para Adrián de Torres fue protestado de salida, a pesar de ello embistió de primeras en el capote, pero con escasa fuerza. Pasó desapercibido en el caballo y dejó muy buen par de banderillas Ángel Gómez.

Muy firme Adrián de Torres templando mucho al animal y esperando al animal para intentar alargar la embestida. El toro se rajó enseguida y fue imposible lucirse. Fue un animal falto de raza y bravura no le dio muchas opciones. Se atrancó con la espada y tras un pinchazo puso punto final. Fue silenciado.

Morenito de Aranda saludó al cuarto a la verónica. Cumplió en el caballo y en banderillas destacaron los pares de Iván García, que puso los tendidos en pie.

Brindó la faena al público y empezó por el pitón derecho. Cambió de mano dejando una buena serie al natural. Fue enganchado por el toro, pero salió ileso. Regresó por derechazos dándole espacio dejando un par de muy buen gusto. Cerró la faena al natural con la mano muy baja. Fue una lástima la espada, tras tres pinchazos finalizó la faena. Recibió una ovación.

Jiménez Fortes con el quinto de la tarde que recibió con mucha suavidad a la verónica. No se empleó en el caballo ni en banderillas. Brindó la faena al público y comenzó por muletazos. Dejó una gran serie por la diestra rematando por lo bajo. Cambió de mano siguiendo por naturales alargando la embestida todo lo que pudo levantando los aplausos de los tendidos. El malagueño consiguió meter al público en la faena de principio a fin. Finalizó con media estocada un tanto atravesada algo que le alejó de conseguir una oreja. Fue premiado con una oreja.

Adrián de Torres cerró la tarde ante un sexto toro que fue devuelto al perder las manos. Salió el sobrero de la ganadería de Castillejo de Huebra que no le dio oportunidad de saludarle con el capote. Muy justo en el caballo. Brindó al público y comenzó la faena ajustado a tablas por estatuarios por alto muy firme en todo momento. El toro poco a poco fue a menos disminuyendo las opciones de lucimiento, no tuvo más opción Adrián Torres que abreviar. No atinó con la espada y tras varios pinchazos consiguió poner punto final.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).

Undécimo festejo de la Feria de San Isidro.

Toros de Araúz de Robles y sexto bis de Castillejo de Huebra.

Morenito de Aranda: silencio y ovación.

Jiménez Fortes: ovación y vuelta al ruedo.

Adrián de Torres: silencio y silencio.