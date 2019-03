Las tronistas han demostrado un día más, que su relación no es buena

La semana de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ ha comenzado con una nueva polémica protagonizada por las dos tronistas femeninas. Jenni y Silvia no se llevan muy bien desde que esta última entrara como tronista del programa. Su viejas rencillas, y más de una polémica a través de redes sociales, hacen que se guarden distancias durante el programa.

Pero cuando sale algo a la luz de cada una de ellas que afecta a la otra, el conflicto vuelve entre ella. Con la llegada de nuevos pretendientes, las chicasa no quieren dejar escapar a nadie, y más cuando el pretendiente tiene dudas entre ambas. Ya ha ocurrido con varios chicos, como con Omar, un pretendiente que llegó para Silvia, pero se ha quedado con Jenni.

“Omar me da igual” explicó Silvia, que tiene otra teoría respecto a Jenni en ‘MYHYV’. Según la tronista, Jenni está en el programa para salir en la televisión, y ahora ha querido que Omar esté con ella para darle celos a su ex, Albert. “Se arriesga porque le gusta la tele y tú quieres que esté aquí para darle celos a tu ex y porque vives enamorada de tu ex” ha soltado Silvia sin inmutarse, y ya hemos tenido el pollo montado en el plató del programa.

“Vives enamorada de tu ex” insistió Silvia, para acabar por enfadar aún más a Jenni en ‘MYHYV’, que ha acabado por dar la puntilla a Jenni cuando la ha acusado de hablar solo de Violeta y Albert en La casa de los tronistas, “eres muy pesada”. Se avecina nueva polémica en Cuatro.