Las redes vuelven a tomarla con Paulina Rubio y su look en los ensayos de ‘La Voz’

La artista mexicana, Paulina Rubio sigue despertando el odio en los espectadores de ‘La Voz’, y no es la primera vez que ocurre en lo que llevamos de programa. Los fans del programa han tirado de humor para ir comentando varios momentos que ha protagonizado la cantante esta noche en el programa de Antena 3.

El primer motivo de risa ha llegado con su actuación en el plató del programa, donde todavía no había cantado la mexicana, algo que hacen habitualmente Pablo López, Antonio y Fonsi. Los usuarios han atacado al artista por todos lados, sorprendidos porque la cantante no se sabía ni la letra de su canción.

#LaVozAsaltos4 Una “artista” como Paulina Rubio q no se sabe la letra de su PROPIA canción debería estar desautorizada para ejercer de coach ,menudo ejemplo ha dado ,a quién va a exigir nada ??

#LaVozAsaltos4 Que Paulina no canta gran cosa ya se sabía, que en directo tenga que bajar dos tonos para poder llegar, vale… Pero que no se sepa el estribillo de letra su propia canción es realmente lamentable… Me la sé yo mejor que ella.

— Jose Timoteo (@joseftimoteo) 26 de febrero de 2019