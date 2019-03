Podremos ver un avance de 'Crazy Trip Tailandia' en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

En un principio, parecía que las tronistas se llevarían muy bien. Pero con el paso del tiempo hemos podido comprobar que no es así y que Jenni y Silvia se llevan fatal en la casa de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Las tronistas ya no tienen ese buen rollo que sí tenían en un principio.

Según ha comentado Silvia en el programa, su compañera de casa solo habla de Violeta y de Albert y ella ya está más que cansada de ese tema. Parece que está obsesionada con el pasado y que no le interesa ni lo más mínimo sus pretendientes actuales.

Según Jenni, eso no es verdad. No nombra a Albert en ningún momento. ¿Quién tendrá la razón en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’? Hoy, en el plató del programa, podremos ver la discusión en la que se adentran para ver quién tiene la razón.

Además, también podremos ver un avance de ‘Crazy Trip Tailandia’ que no tendrá desperdicio ninguno. Las extronistas están en un duelo, y Violeta está implicada. ¿Qué es lo que pasará hoy en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’? No te lo pierdas a partir del as 12.25 horas en Cuatro.