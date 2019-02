La colaboradora de Telecinco se derrumbó en la gala del martes como nunca antes la habíamos visto

La vida de Alejandro Albalá ha cambiado desde el pasado domingo cuando su ex, Sofía Suescun, volvió a la casa de ‘Gran Hermano DÚO’. Desde ese momento Alejandro Albalá ha vuelto a las andadas y no ha dado ni un paso que no fuera hablar con su ex, y eso se ha notado en la casa. Aunque Sofía no parece ser la misma desde que llegara a la casa el domingo, y en la gala del martes, antes de entrar a la expulsión de uno de los repescados, se derrumbó.

Alejandro, que antes había escuchado de la propia boca de Sofía, “que te den por saco”, insistió en hablar con Sofía antes de que entrara por la puerta de la sala de expulsión. Era su última oportunidad. “Sabía que lo que me dijiste en la cama no era sincero” explicó Alejandro a Sofía, aludiendo a su encuentro nocturno bajo las sábanas el pasado domingo.

“¿Me quieres?” preguntó tajante, mientras Sofía no podía articular palabra, y acabó reconociendo que sí entre lágrimas. Irene Rosales interrumpió la conversación para animar a la colaboradora, “tienes mucha gente que te quiere”. Pero Sofía está irreconocible desde el domingo, prácticamente plana, como un zombie deambulando por la casa de ‘Gran Hermano DÚO’.

Según Jorge Javier Vázquez, Ylenia le impone, y que se haya acercado esta semana a Alejandro, parece que ha dolido mucho a Sofía, que puede que se haya dado cuenta que Albalá podría ser el chico que quiere. O no. Con Sofía nunca se sabe, y puede ser una nueva estrategia para mañana ser la repescada de la casa, y seguir su culebrón en directo.