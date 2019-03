Jorge Javier Vázquez, Kiko Rivera, Antonio Tejado y Sofía, dejaron destrozado al concursante en directo

El concursante de ‘Gran Hermano DÚO‘, Alejandro Albalá, centró ayer todos los vídeos, y críticas del programa. Albalá no se podía imaginar la que tenían preparada contra él desde el plató de programa, a pesar de no estar ni nominado. Cierto es que Alejandro ha mostrado una cara desconocida por los espectadores del reality en estos últimos días, y fue duramente criticado por Jorge Javier Vázquez en directo.

Los vídeos donde el concursante muestra actitudes machistas contra su ex, Sofía, dieron mucho que hablar en la casa de ‘Gran Hermano DÚO’, donde se dispararon todas las críticas hacia Albalá. Lo peor es que gente como Kiko Rivera o Antonio Tejado, intentaron dar lecciones de cómo comportarse con una mujer a Albalá, con lo mucho que ellos tienen que callar. “Es un calzonazos de mierda” le gritaba Tejado en un vídeo, mientras que el presentador del programa se ensañaba con Albalá.

Resulta curioso que Jorge Javier Vázquez arremetiera tan duramente a Albalá, con razón, pero su comportamiento volvió a dejar a vista de todos que no se comporta igual con todos los concursantes. ¿Acaso Kiko no se mereció un buen tirón de orejas cuando se encaró con Ylenia, con rotura de plato incluida?

El caso es que la relación de Sofía y Alejandro es más que tóxica, y Antonio Tejado lo dijo alto y claro en ‘Gran Hermano DÚO’, “está así porque tiene un rollo con Sofía que no es sano, y no es ni sano ni bueno, ni para ella ni para él” confirmando que uno de los dos debe salir de la casa cuanto antes para que no sigan juntos.

Para colmo, en la prueba semanal, Alejandro Albalá tendrá que hacer de topo, y deberá entorpecer todo lo que pueda la prueba para que la pierdan, y así ganarla. La que le espera al pobre.