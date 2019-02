Sergio, el leonés famoso por su foto del DNI con palillo, desata las risas de los fans de ‘First Dates’

Los fans de ‘First Dates’ han vivido hoy un momento único cuando han presenciado la visita al restaurante de Sergio, un chico normal, de León, que se hizo famoso hace menos de un mes por hacerse una foto para el DNI con un palillo en la boca. La historia se hizo viral, y parece que la fama le ha gustado, y hoy ha acudido al programa de Carlos Sobera a buscar el amor.

Para Sergio ha llegado Itziar, una asturiana que, desde el inicio, se veía que iba a tener poco o nada en común con Sergio. Pero han cenado, aunque Sergio se tuvo que quitar el palillo. El gran hito del leonés fue muy comentado en su momento, y admitió que fue todo por una apuesta, “me dijeron que no había huevos de salir en la foto del DNI con el palillo”, y no se lo pensó.

Este momento de amor entre Sergio e Itziar ha dado para muchas risas entre los fans del programa, que han visto saciadas sus ansias de comentar con esta inusual pareja. El resultado final ha sido lo de menos, más cuando se intuía desde el inicio que no iban a coincidir en muchas cosas. Pero los tuiteros se lo han pasado la mar de bien en ‘First Dates’.

#FirstDates841 por lo menos Sergio no se va solo, se va con su palillo

-Te vienes con amigas a León

+Es que a mi no me gustan los pueblos.

-León no es un pueblo

+Llévame a Valladolid

-…

#FirstDates841 pic.twitter.com/iWKJu10j1p

— Segismundo de Polonia (@SegisDePolonia) 25 de febrero de 2019