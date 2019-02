Olivia, la comensal de ‘First Dates’ a la que dejaron por ser “demasiado inteligente”

La semana en ‘First Dates’ está siendo complicada para muchos comensales del programa. Haciendo balance de segundas citas, esta semana los invitados están siendo mucho más difíciles a la hora de conceder una segunda cita a sus compañeros de mesa. En la noche de hoy hemos podido conocer a una serie de parejas en las que “quedamos como amigos” ha sido la frase principal.

Nada más llegar hemos conocido a Beatriz, que se definía como choni, y afirmaba comprar su ropa en la placilla y mercadillos. Para Beatriz ha llegado el sevillano Sergio, amante de la Semana Santa y para Beatriz, “algo pijillo”. Ha sido una cita cordial, pero no pasaron de ahí. Beatriz se quejó de que su cita era “pijo” y no choni, como ella, mientras que Sergio argumentó que “es la primera vez que me dicen que vengo muy arreglado”. Quedaron como amigos y hasta otra.

Después hemos podido conocer a Guillermo, músico muy activo durante la movida madrileña de los 80. “Yo hago vida de fiesta después de los conciertos” explicaba Guillermo, mientras que Olivia admitía que ella era más de día. La conversación fluyó más o menos bien, pero Guillermo ya tenía claro que no se iría con Olivia a ningún sitio de fiesta, y más cuando Olivia se confesó cómo le dejó su última pareja. “Me dejó diciéndome que era demasiado inteligente”, y Guillermo ya no quiso saber más, “eso se lo dijo el novio como excusa para dejarla”.

Poco más pasó en su cita, y esta vez quedaron como amigos, pero no sabemos si algún día llegarían a verse, ya que Guillermo vive de noche y Olivia vive de día.