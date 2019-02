Madalina, la mujer que más ama el dinero, vuelve por tercera vez a ‘First Dates’

La catalana sigue buscando a su pareja ideal, y que tenga el bolsillo lleno

Ha comenzado la semana en ‘First Dates’ y no podía hacerlo de la mejor manera. La reina del dinero, Madalina, ha vuelto al restaurante de Carlos Sobera para buscar, por tercera vez, el amor entre las cuatro paredes del local. En sus dos anteriores citas, Madalina no consiguió tener una segunda oportunidad, y es que para esta explosiva mujer, que se compara con Pamela Anderson, el dinero es lo primero, y no todos los hombres cumplen con este patrón.

Para conquistar a Madalina, ha aparecido Sergio, un entrenador personal madrileño, amante del fútbol y de la guitarra eléctrica. La cita ha comenzado bien, incluso Sergio ha visto cosas interesantes en Madalina, “me gusta su mirada, me hace sentir deseado”, comentaba Sergio, que poco a poco se fue desencantando de la mirada de Madalina.

La catalana, de origen rumano, tiene sus prioridades muy claras. Para ella un hombre debe ser un señor, que la trate bien y, sobre todo, que los hombres paguen las cenas y los viajes. La personalidad de Sergio ha despertado cosas en Madalina, que lo veía como a alguien con aspiraciones, “siempre el dinero se necesita. Me gusta que quiera aspirar a más”.

Pero lo mejor para Sergio ha llegado en la sala privada de ‘First Dates’. Madalina no paraba de hacerse selfies, y eso ha dejado un poco frío a Sergio, que comprendió las verdaderas intenciones de Madalina cuando había que pagar. “Son 30 euros, 15 cada uno” decía Sergio, “en la primera cita, a medias”. Madalina, casi indignada, le decía que a ella le habían pagado cenas de más de 100 euros, “¿y qué?” le decía Sergio.

Y Madalina, curtida en todas las artes de hacer pagar a otros, no sacó el dinero, y rebuscó en la cartera, “no tengo suelto”, y Sergio tuvo que pagar la cena. “Si tenía dinero, pero siempre pago con tarjeta, y se ha ofrecido, así que pague él” confesó a solas Madalina.

¿Volverá la rubia más exigente por cuarta vez? La segunda cita de Sergio no será posible.