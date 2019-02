‘Socialité’ desvela las deudas de Isabel Pantoja tras cancelar conciertos internacionales

Según César Sainz, promotor de los conciertos, la cantante debería unos 180.000 euros

La cantante Isabel Pantoja no ha levantado cabeza desde que saliera de la cárcel hace unos años. Sus problemas de dinero se han visto acrecentados en los últimos años, y ha afectado a toda la familia Pantoja. El propio Kiko Rivera, confesó no hace mucho, que participaba en ‘Gran Hermano DÚO’ para hacer frente a sus problemas económicos, e incluso estos días abandonará la casa para acudir a un juicio junto a su madre.

El programa de Telecinco, ‘Socialité’, ha podido hablar con el promotor de algunos conciertos internacionales de la tonadillera, que se han tenido que suspender, acarreando para la artista una serie de deudas inesperadas, que se suman a su delicada situación económica. Este mes, Isabel Pantoja tenía firmados un concierto en Miami y otro en Perú, para reencontrarse con sus fans americanos, pero estos shows no se han llevado a cabo y han tenido que ser suspendidos.

Los motivos han sido que Isabel Pantoja no ha podido conseguir el visado correspondiente para viajar, y por lo tanto no ha podido salir del país. Según el promotor de estos conciertos en Puerto Rico, César Sainz, con el que el programa ‘Socialité’ ha podido hablar, la artista debería unos “200.000 dólares” que no ha devuelto, y por lo tanto tendría que devolver al no haberse celebrado estos conciertos.

La familia Pantoja no está viviendo una buena situación económica, el propio Kiko Rivera, tal y como desvelaban algunos colaboradores de los programas de Telecinco, tiene una deuda de 80.000 euros con Hacienda, que tendrá que pagar en los próximos meses.