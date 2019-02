‘Sábado Deluxe’: Belén Esteban amenaza con demandar a toda la familia de Jesulín

Belén, cansada de los comentarios de la familia Janeiro Bazán, amenaza con demandarlos.

Belén Esteban ya está cansada. Así lo ha expresado en la noche de ‘Sábado Deluxe‘ tras escuchar las declaraciones de la hermana de la madre de Jesulín de Ubrique, Laly Bazán, que se emitieron por la tarde en el programa que dirige Emma García, ‘Viva la vida’. Belén no puede más con los comentarios de los familiares de Jesulín.

“Esto se está yendo de madre. Y no lo pienso permitir porque yo también tengo familia, como todo el mundo”, ha comenzado explicando Belén. “Mi historia la sabemos él y yo… ¿Que tiré cuchillos? Eso es alucinante, que parezco esa gente del circo“, ha dicho la princesa del pueblo.

Pero no se ha quedado ahí, también ha amenazado con demandar a toda la familia Janeiro Bazán si continúan por el mismo camino. “Al próximo que diga algo sobre esto, tiro para adelante, que tengo un buen bufete de abogados“. Belén lo tiene muy claro.

Por último, y para zanjar este tema, Belén he declarado que no demanda a la tía de su exmarido porque “no tiene nada la pobrecita”. Aún así, si vuelve a decir algo más, no le quedará más remedio que demandarla, ha insistido Belén en la noche de ‘Sábado Deluxe’.