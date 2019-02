Sofía vuelve a hundir en la miseria a Alejandro Albalá tras su visita a ‘GH DÚO’

Sofía da esperanzas a Alejandro Albalá para luego quitárselas en 'GH DÚO'.

Por el día de San Valentín, la dirección de ‘GH DÚO‘ ha decidido volver a unir a las parejas que han sido separadas por la expulsión. Sofía y Alejandro han sido una de esas parejas que se han reencontrado en la sala del amor que ‘Gran Hermano’ ha preparado para ellos.

Al ver entrar a Sofía, Alejandro ha dibujado una sonrisa de oreja a oreja en su cara, aunque más tarde se arrepentiría de ello. Sofía le ha dicho que lo echa mucho de menos y que todo el mundo lo apoya fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Además, también le ha comentado que ha visto gestos que le han gustado mucho, como el hecho de que se ponga su sudadera.

Esto, de una forma u otra, ha dado esperanzas a Alejandro. Él creía que, al final, Sofía le diría que quería estar con él y que lo iba a esperar fuera como su pareja. Pero Alejandro se ha dado contra una pared muy grande cuando ha escuchado decir a Sofía que ya hablarán cuando salga de ‘GH DÚO’. ¡Incluso Jorge Javier le ha dicho a Sofía que está jugando con Alejandro!

Antes de salir, Sofía le ha preguntado si no le ha gustado su visita, a lo que Alejandro ha respondido que no sabía. Al principio sí, pero visto lo visto, no sabía si hubiese sido mejor quedarse tal y como estaba antes de la visita de la exreina de los realities.