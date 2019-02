Programación TV del viernes, 15 de febrero de 2019: ¿Qué ver hoy en televisión?

Tras una gran final de ‘Tu cara me suena‘, esta semana tenemos en la programación TV el estreno de ‘Juego de juegos‘. Además, tendremos programas muy interesantes y comenzaremos el fin de semana con estrenos cinematográficos que no tienen ningún desperdicio. ¿Quieres saber qué nos espera en la programación TV del viernes, 15 de febrero de 2019? Pues no te lo pierdas a continuación.

‘La mejor canción jamás cantada’ en la 1 de TVE (22:10 H)

Roberto Leal presenta este programa musical en el que diez artistas dan su toque personal a los grandes éxitos del panorama nacional. Noemí Galera y Tony Aguilar son los dos expertos musicales fijos del jurado. Un tercer miembro se unirá a ellos cada semana.

‘Juego de juegos’ en Antena 3 (22:10 H) ESTRENO

Silvia Abril recibe los primeros participantes del concurso en esta edición del programa. Sólo seis de ellos pasarán a la segunda ronda, y tras una nueva prueba, algunos abandonarán el juego. Los que lleguen a la final tendrán la oportunidad de luchar por el premio.

‘Guerra Mundial Z’ en Cuatro (22:15 H)

El mundo comienza a ser invadido por una legión de zombis. Gerry, un investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización buscando la solución para frenar la epidemia.

‘Volverte a ver’ en Telecinco (22:00 H)

El actor Álex González acude al programa para conocer y animar a Isabel, una joven, que como él, sufrió un accidente de moto y ahora trata de superar una depresión. Conocer a su ídolo será un sueño cumplido que le devolverá la sonrisa.

‘Equipo de Investigación’ en laSexta (22:30 H)

Gloria Serra presenta este programa semanal que ofrece diferentes reportajes de investigación periodística centrados en temas de actualidad.