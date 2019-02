‘GH DÚO’: Fortu, el expulsado de la semana de ‘Gran Hermano’

Fortu ha sido el expulsado con más del 60% de los votos en 'GH DÚO'.

Yoli y Fortu han pasado una dura semana en ‘GH DÚO’. Sabían que uno de los dos se tendría que ir de la casa, pero ninguno quería dejar al otro. Es por eso por lo que Yoli incluso se planteó abandonar la casa de ‘GH DÚO’ si Fortu era el expulsado, aunque esto, finalmente, no ha sido así. Fortu sí ha sido el expulsado de la semana, pero Yoli ha decidido quedarse hasta que la echen.

Fortu ha tenido un concurso muy completo. En un principio el cantante no quería broncas, pero con el paso de los días no ha podido evitarlo. Después de la primera, no ha podido evitar meterse en cada bronca. Es más, él ha sido el protagonista de muchas de ellas. Fortu ha conseguido ponerse a toda la casa en contra.

¿Qué pasará ahora con Yoli? ¿Seguirá la casa resentida con ella? A la hora de volver con sus compañeros, Yoli se ha sentido muy arropada por el resto de la casa, pero tendremos que esperar aún unos días para saber de qué pie cojea Yoli, si seguirá el mismo rumbo que Fortu o cambiará su estrategia por otra diferente ya que la de Fortu no los ha beneficiado demasiado.