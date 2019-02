Os dejamos algunas recomendaciones para ver junto a vuestras parejas en un día como hoy

En el día de San Valentín es muy socorrido y sugerente, sentarse en el sofá y disfrutar de una buena sesión de cine romántico para celebrar el amor. En la historia del cine existen infinidad de títulos que podríamos ver para un día como el de hoy, donde el amor, y las historias de pareja son las protagonistas y transportan al espectador hasta otras nuevas fantasías.

Son muchos los títulos que podemos recomendar para celebrar San Valentín, y hoy os proponemos varios títulos muy diferentes con las que poder disfrutar en compañía de una buena película. Coger palomitas, una buena botella de vino y sentaros calentitos en el sofá para disfrutar de alguna de estas propuestas cinematográficas.

‘El Diario de Noa’

Nick Cassavetes dirigió en 2004 una de las películas más románticas de los últimos años con dos actores, en aquel momento, casi desconocidos, Rachel McAdams y un jovencito Ryan Grosling. ‘El Diario de Noa’ nos cuenta la historia de Noa, un joven muchacho que se enamora de una chica refinada un verano. El destino, y los padres de ella, los separarán por no aceptar su relación. Pero Noa hará todo lo posible para que el amor entre ellos siga vivo por siempre.

(500) Días juntos

Para los más indies, no pueden dejar de ver esta tierna y ácida comedia romántica dirigida por Marc Webb. Con una inteligente banda sonora, cuenta la historia de una pareja y de su relación durante 500 días. Los saltos en el tiempo componen un relato genialmente contado por el protagonista, Joseph-Gordon Levitt.

‘Call Me by Your Name’

Una de las películas más reconocidas del pasado año. Dirigida por Luca Guadagnino, ‘Call Me by Your Name’ nos cuenta la historia de joven adolescente italiano durante la década de los 80, y de su despertar sexual cuando se enamora del ayudante de su padre.

‘El lado bueno de las cosas’

Bradley Cooper y Jennifer Lawrence protagonizan esta comedia, y motivadora película de dos personajes abocados al fracaso. Las circunstancias hacen que Pat, un hombre obsesionado con su ex pareja, conozca a Tiffany, una mujer marcada por el vecindario. Ambos descubrirán que la vida sigue y todo puede pasar.

‘El paciente inglés’

Un clásico del cine romántico. El fallecido Anthony Minghella nos dejó con ‘El paciente inglés’ una de las historias más románticas de la historia del cine. Un herido de la II Guerra Mundial tiene que quedarse en un monasterio para recuperarse de todas sus heridas. Con el cuerpo sin movilidad, solo la compañía de Hana, su cuidadora, logrará que su historia sea contada y recordada.

‘Amelie’

Si lo que necesitáis para vuestra noche de San Valentín es algo de fantasía y magia, ‘Amelie’, del director francés Jean-Pierre Jeunet, es una de las opciones más potentes que encontraréis. La joven Amelie Poulain vive su vida encerrada en un mundo lleno de detalles, y solo quiere encontrar a alguien que la comprenda.

‘Drácula, de Bram Stoker’

Muchos os preguntaréis si esta no es una película de terror. Sí, pero también es una de las películas románticas jamás contada. El príncipe rumano, Vlad Tepes, reniega de Cristo por haberse llevado a su amada Mina. El guerrero de los Cárpatos pervivirá en su castillo durante siglos, hasta que un día un joven abogado visita su hogar y descubre a su prometida. Con un Gary Oldman en la piel de un Drácula gótico, el vampiro más célebre de la historia, también tiene su corazón.