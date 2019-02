Anastasia resultó expulsada y Saray volvió a los talleres tras la repesca

‘Maestros de la costura’ va a soñar con Pedro, el concursante que más ha logrado sacar de sus casillas a Lorenzo Caprile en esta edición. En la noche de ayer, donde resultó expulsada Anastasia, para alegría de muchos de sus compañeros, la prueba de exteriores dio la oportunidad a los concursantes eliminados anteriormente, y con ello los espectadores pudieron disfrutar de Pedro una noche más.

El concursante es odiado y querido a partes iguales por los espectadores, pero sobre todo ha sido el azote de Lorenzo Caprile durante estas semanas de concurso. La peor pesadilla de Caprile volvió ayer por uno minutos a los talleres de ‘Maestros de la costura’, y como era de esperar, los dos volvieron a estar dedicarse bonitas palabras.

“Pesao, pesao, pesao” así definió nada más entrar Pedro a Caprile, cuando el diseñador le dijo que no cortara tela en el suelo. Después, Pedro quiso hacer una prenda quemándola y casi sale ardiendo, y para colmo, Caprile se puso serio ante los comentarios de Pedro, “a mí no me hables en ese tono. Ojito con tu boquita que podría ser tu abuela” le indicó Caprile.

Al final de la prueba de exteriores, los jueces debían valorar las prendas de los expulsados, y decidir quién de ellos debía ser elegido para volver a talleres. Caprile se negó a valorar la prenda de Pedro, argumentando que no había tenido buena actitud, y el resto de jueces calificaron su prenda como “un despropósito”, y de ser un ejemplo de hacer lo mínimo.

Aunque a Pedro esto le daba igual. El concursante, incapaz de escuchar ningún consejo, admitió que era una buena prenda, “yo me la pondría”, pero se la pondrá fuera de ‘Maestros de la costura’.