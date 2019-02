El esnobismo de Yeray saca de quicio a medio Twitter, y a su cita también

El valenciano se definía como "un snob de ensoñación dandy"

Desde el lunes llevamos diciendo que esta semana del amor en ‘First Dates’ no iba a ser normal. Lo comprobamos el lunes con la llegada de Ramón, o ayer mismo con la cita de Elías. Hoy hemos podido conocer a Yeray, un joven de 26 años, que llegaba con la misión de “dejar de quererse tanto” y encontrar a alguien que le hiciera olvidarse de sí mismo.

Nada más lejos de la realidad. Yeray ha sacado de quicio a medio Twitter, y su cita, Ane, también. El valenciano ha sido toda una caja de sorpresas en el programa de hoy. Comenzó declarando su admiración por VOX, “los considero la última esperanza del reino”, y siguió declarando que había sido novillero, pero “el ninguneo de los puristas, que no entendían mi arte” le hicieron retirarse.

Ane flipó con su cita, y Yeray no dejó de hablar en toda la cita, con un vocabulario refinado, “quiere ser algo como un aristócrata. Chico que no” comentaba Ane. El valenciano no paró de atacar a su cita de manera sutil, algo que a ella tampoco le importó ya que no se enteraba de mucho de lo que hablaba Yeray. “La he visto vanagloriándose de ciertas carencias” comentaba sobre su cita Yeray, mientras seguía conquistando, a su manera a Ane.

La traca final llegó cuando Yeray cambió el rumbo de su cita para acabar mandando besos y miradas insinuantes a Ane, mientras que esta se tapaba la cara con la servilleta. “¿Cuáles son tus vibraciones?” preguntó Yeray al final, que aceptó una segunda cita, pero para Ane el encuentro de ‘First Dates’ había sido suficiente, “no, no quiero, chao”.

Una cita como esta no pasó desapercibida para los fans de ‘First Dates’ que sacaron sus mejores comentarios para Yeray, y le salieron algunos fans.

Entiendo que Ane sea una borde prepotente pero es que estoy deseando de que le parta la cara de una puta vez por el bien de la sociedad #FDSanValenWeek3 — ferny the beholder (@fernyElSpameao) 13 de febrero de 2019

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Dios no me puedo reír Mas con el Yerai este, vaya forma de usar la ironía con la niñata 🤦🏻‍♀️ #fdsanvalenweek3 — LUNA 🌙 (@utena101) 13 de febrero de 2019

El troleo de yerai de lo mejor del programa en mucho tiempo #FDSanValenWeek3 — Tanagustito (@mik_sl) 13 de febrero de 2019

#FDSanValenWeek3

Cualquier oportunidad es buena para vivir ambientes capitalinos y abandonar la provincia???? 😂😂😂 pic.twitter.com/PbVptHwZKf — paco mocos (@paco_mocos) 13 de febrero de 2019

Sin duda Yeray ha ganado la competición de hoy. #FDSanValenWeek3 — Segismundo de Polonia (@SegisDePolonia) 13 de febrero de 2019