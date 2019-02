Como cada año, los Premios Grammy nos han dejado algunos momentos que no tienen ningún tipo de desperdicio. Este año, los premios más sonados de la música han dejado momentos muy emotivos, además de algunos divertidos. Vamos a conocerlos.

El sombrero blanco de Jennifer López

Al comenzar los Premios Grammy 2019, Alicia Keys apareció en el escenario junto con Michelle Obama, Lady Gaga y Jennifer López. Estas comenzaron con la apertura de la noche, pero solo algo nos llamó mucho la atención. El sombrero de Jennifer López. Un sombrero blanco y enjoyado. ¡Eso sí que es un sombrero!

Pero del de Jennifer López no fue el único popular de la noche. Parece que este año hemos tenido la gala de los Premios Grammy con sombreros.

El homenaje a la fallecida Aretha Franklin

Este año no podía faltar un homenaje a la fallecida Aretha Franklin. Una mujer muy querida por los años que dedicó a la música. Un auténtico momentazo en los Premios Grammy 2019.

We. Have. Chills. 🙌 This tribute to the late #ArethaFranklin is everything we needed thanks to the talented @YolandaAdams, @AndraDayMusic, and Fantasia (@TasiasWord)! #GRAMMYs pic.twitter.com/mOpcvVRNNz

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 11, 2019