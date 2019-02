‘El Hormiguero’: Frank Cuesta presenta su nueva temporada de Wild Frank en DMAX

Frank Cuesta admite que 'El Hormiguero' es el único programa que le da confianza.

Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, ha sido el único invitado que ha roto una de las tradiciones más importantes de ‘El Hormiguero’, entrar bailando o, al menos, intentándolo. El extenista entró con el rostro muy serio y fue directo a la mesa del presentador. Nada de entretenerse de pie como suelen hacer el resto de invitados de Pablo Motos.

“Vaya entusiasmo me llevas”, le dijo Pablo Motos. “Hoy sí que quería venir. La primera vez que estuve aquí no quería, pero me obligaron los de Discovery. No me verás en muchos platós, pero aquí sí que vengo porque la televisión es muy cabrona y hay gente que siempre busca cosas. Por eso no voy a ningún sitio, solo a El Hormiguero”, comentó.

La entrevista de Frank Cuesta ha sido de las más duras ya que comenzaron hablando de la situación actual de su mujer en Tailandia. Frank ha recordado que está encerrada en una cárcel del país y condenada durante quince años por tráfico de drogas. Frank afirma que es muy duro, sobre todo mentalmente, pero que está resistiendo y que podrá con todo.

El objetivo de Frank en su visita a ‘El Hormiguero’ era presentar su nuevo programa, que se estrenará en DMAX el próximo domingo 10 de febrero. Wild Frank hablará del tráfico de animales y, además, veremos al presentador expuesto a situaciones límites, de mucho peligro.

“Mucha gente cree que el peligro que afrontamos no puede ser real, pero sí que lo es. Trabajo con extraficantes y gente que no tiene escrúpulos, que solo se mueve por el dinero. La gente que trabaja contigo son como perros. No confío en ellos”, confesó a Pablo Motos.

Asimismo, habló de su pasado y dijo que era muy feliz cuando tenía su academia de tenis, pero que sentía la necesidad de ayudar a los animales.