Uno de los concursantes más jóvenes de esta edición, ha sido un auténtico quebradero de cabeza para los jueces del programa

Muchos se preguntaban porqué Pedro no fue expulsado la semana pasada, cuando ya demostró que su nivel estaba muy por debajo del resto de compañeros de ‘Maestros de la costura’. El estudiante de Huelva ha sido el azote del jurado durante estas primeras semanas de concurso en La 1, hasta que ayer consiguieron expulsarle.

Lo de Pedro venía del primer programa, donde no dudó en enfrentarse a Lorenzo Caprile en varias de las pruebas. Y así ha aguantado hasta la cuarta semana, en la que parecía que todos, y digo todos, compañeros incluidos, han ido a por él. Desde la primera prueba, Pedro tuvo muy claro que debía hilar muy fino para mantenerse en el concurso, y fue directamente enviado a la prueba de expulsión por decisión de uno de sus compañeros.

Durante la prueba de exteriores, la cosa no cambió, los jueces vieron que Pedro no ponía demasiado de su parte y fue uno de los más criticados de la semana. Estaba condenado desde el principio, y en la prueba final, no tuvo demasiada opción para salvarse. Los miembros del jurado ya respiran tranquilos con la salida del díscolo Pedro, y las redes también se manifestaron a favor de la expulsión, aunque hay espectadores que han visto una caza de brujas contra el onubense.

