La broma de Alfonso Arús sobre su pasado como boy

Alfonso Arús se ha convertido en noticia por contar que había sido boy de los de tanga.

Alfonso Arús dirige el exitoso programa mañanero de lo más divertido La Sexta Arusitys, donde se aborda la actualidad de la forma más rigurosa y donde cuenta con secciones más amables donde el corte de las bromas y el humor están a la orden del día. De un huracán en la boda de Elena Tablada -y que les ha supuesto hasta una gran crítica de la flamante novia y que también ha acabado en noticia-, de los vídeos que son capaces de grabar la gente para que se viralicen, como vídeos en ropa interior o en bikini en la nieve, que si tres personas en una moto del tiempo y de como vamos a tener que ir vestidos, y así un suma y sigue como la sección que tiene El Sevilla, etcétera, etcétera… y de los primeros que se ríen es de ellos mismos.

En su momento del corazón hablando de la relación de Kiko Matamoros y su nueva novia Cristina, comentaban la entrevista que daba la pareja a una conocida revista donde -para evitar dimes y diretes que se venían gestando ya en Sálvame por parte del ex de Cristina sobre que podía contar mucho de ella- la propia novia de Kiko reconocía que había sido gogó de discotecas en su juventud. A lo que Arus saltaba durante la tertulia: “No hay que avergonzarse del pasado, yo fui boy para pagarme los estudios”... algo que continuaba con una de la bromas de su mujer Angie Cárdenas y no Leonor Lavado como se había comentado ya que Lavado hace los directos desde fuera de plató. “Se refiere a que fue boy… scout”, comentaba divertida con cara de extrañada Angie.

El resto de los tertulianos le pedían verle en fotos algo más ligerito de ropa y él continuaba: “Yo fui boy de los de tanga”… Así que, estas palabras no pasaban desapercibidas y ayer Arus era el boy que Demi Moore habría querido de partener para su película Striptease.

Alfonso Arús no ha podido por menos que reírse al ser protagonista y convertirse en el boy del momento, sin haberlo sido y haberse publicado como noticia.

Hoy no podía por menos que reírse en su programa y decir ¡ojo, redactor! contando que trabajaba en un local*donde ofrecían grandes cantidades de dinero.

Muerto de la risa, seguían con la bromas sus tertulianos y no le importaba el que dijeran que había sido boy pero, ¡ah! otra cosa es que trabajara en un “Local exclusivo para hombres acaudalados”, no por nada en especial, sino porque ya por aquel entonces estaba ennoviado y por eso no atendía a esas jugosas ofertas… aunque alguna noche… podría ocurrir, venía a decir todo jocoso.