Jenni no gana para disgustos en su trono, Violeta también han sembrado la duda sobre Martí

Mañana muy completa en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ en un programa donde hemos visto un poco de todo. Toñi Moreno comenzaba el programa anunciando que al final de la mañana los espectadores conocerían el nombre de la nueva tronista que sustituirá a Noelia después de su final la semana que viene. La elegida ha sido otra vieja conocida del programa, Silvia Alonso, que ya estuvo como pretendienta de Yera y después, hace unos meses, del canario Eleazar.

Pero antes de anunciar el nombre de la nueva protagonista del programa, Toñi Moreno ha visto como el trono de Jenni pasa por momentos delicados. La tronista no gana para disgustos con sus pretendientes, ya que no es raro el día que no se encuentre con alguna confidencia de ellos. Hoy le ha vuelto a tocar a Miguel, al que Jenni le ha dado la oportunidad de explicarse antes de que ella entrara de lleno en el asunto.

Ha sido la propia tronista de ‘MYHYV’ la que se ha levantado para enseñar las pruebas de un tonteo entre Miguel y una chica en una noche de fiesta. Un vídeo, y varias fotos, delataban a Miguel que ha vuelto a ser cazado por Jenni una vez más. Toñi bromeaba con lo que veía, sabiendo que Miguel había sido pillado de nuevo, “esta chica debe tener un problema de audición porque le está hablando como por aquí” apuntaba Moreno señalándose el cuello.

No ha sido la única duda que ha surgido en el trono de Jenni en el día de hoy. Violeta, entre el público, ha desvelado una foto comprometida de otro de los pretendientes de Jenni, Martí. Una curiosa foto del pretendiente en un jacuzzi ha creado una situación de duda sobre quién hizo la foto, ya que el hotel donde aparecía Martí está muy cerca del pueblo de Jenni.

Martí ha explicado que salió de fiesta con sus amigos y se quedaron allí a dormir, y Xavi, un amigo de Jenni, hizo la foto. A Violeta no le han convencido las explicaciones y ha explicado que cree que fue Jenni la que hizo la foto. ¿Nueva encerrona de Violeta a Jenni?