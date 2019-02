El error de principiantes que acabó enfrentando a los dos equipos de ‘Maestros de la costura’

El equipo verde fue llevado a la prueba de expulsión tras no acabar su trabajo en los talleres

La tercera entrega de ‘Maestros de la costura’ nos dejó un momento histórico nunca antes vivido en el programa. Los concursantes saben que tienen un tiempo para crear sus prendas y deben estar perfectamente acabadas y colocadas en los maniquíes para su valoración. Ayer, el equipo verde no completó su prueba de exteriores, y fue directamente a la prueba de eliminación.

La prueba de exteriores se trasladó hasta los talleres de la empresa de moda Desigual, y tenían que hacer una prenda muy en la tónica de la marca. Con las prisas y la desorganización dentro de talleres, al equipo verde, capitaneado por Rosa, se le atragantó la prueba y el tiempo les llegó más pronto que tarde. Cuando la presentadora Raquel Sánchez Silva hacía la cuenta atrás que daba por finalizada la prueba, el equipo verde todavía daba las últimas puntadas a su prenda.

Lara cosía in extremis la cazadora mientras su equipo la animaba. El problema fue que no tuvieron en cuenta que la prueba no está completa hasta que la prenda no está puesta en el maniquí para que el jurado pueda valorarla. “¿Y el maniquí?” preguntó un miembro del equipo naranja. “No está puesta” contestaba Sánchez Silva. El equipo naranja comenzó a felicitarse por este error que acabó con las críticas de Lara del equipo verde.

“Pero, ¿qué estáis festejando? Hola compañeros?” les gritaba Lara a los miembros del equipo naranja de ‘Maestros de la costura’, que sabían que ese error de principiantes les llevaría a no estar en la prueba de eliminación esta semana. Lorenzo Caprile fue bastante claro respecto a la decisión, “las normas de ‘Maestros de la Costura’ son las normas. Creo que son clarísimas y que todos las conocemos. Eso nos lleva a que el equipo verde vaya directamente a la prueba de expulsión. Así de claro”.