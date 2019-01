La nueva gala de 'GH DÚO' nos dejó algunos momentos dignos de las mejores telenovelas

La vida en directo en Telecinco se está convirtiendo poco a poco, y a pasos agigantados, en una de las mejores telenovelas de la parrilla televisiva de nuestro país. Traiciones, celos, amor, risas y sentimientos a flor de piel son el día a día de ‘GH DÚO’ en estos momentos. La gala de ayer nos dejó varios frentes abiertos a los que seguir durante estas semanas en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

Sofía y Alejandro Albalá continúan con su relación de amor-odio en la casa, y aunque Sofía ha confesado una y mil veces que no quiere nada con Albalá, las noche son muy traicioneras en la casa. Era inevitable que, tras un mes encerrados, los dos se dejaran llevar y regalaran una especie de edredoning a los espectadores para dejar claro que ellos siguen en la casa y su relación sigue viva, a pesar de que Sofía aclaraba al aire que “no hemos hecho nada”.

Otro frente abierto para las historias de amor en esta casa de ‘GH DÚO’ es el protagonizado por Julio Ruz y María Jesús Ruiz. Entraron odiándose y ahora, en un mes, Julio ha vuelto a sentir mariposas por María Jesús. El ex de la modelo piensa que su estancia en la casa será un infierno si ella no está, al igual que piensa que una vez que ella salga del programa no volverá a verla. “Te quiero” le decía Julio abrazándose a María Jesús, que tiene claro que será ella la que abandone la casa.

Julio hace el alegato para salvar a María Jesús: “Yo quiero que se quede porque necesitamos seguir recuperando muchos momentos. Egoístamente necesito que se quede. Es mi mejor apoyo y con quien mejor paso este tiempo” #GHDÚOLímite3 pic.twitter.com/76u20KemMx — Gran Hermano (@ghoficial) 30 de enero de 2019

También tienen su dosis protagonista Antonio Tejado y Candela. Tejado vivió uno de los momentos más bochornosos de la edición ayer noche cuando le mostraron en directo el vídeo en el que ponía verde a Albalá. Aún así, el sevillano intentó explicar que él, a su “amigo”, no lo criticó. Luego tuvo que recular ante la evidencia.

Por último estamos conociendo a un Kiko Rivera desconocido. Después de confesar en riguroso directo su adicción a las drogas, ayer vimos al Kiko Rivera más sentimental al recordar el cumpleaños de su hija menor. Convertido en un padrazo, Rivera siente que sus hijos le han salvado de caer todavía más, y se derrumbó en directo viendo fotos de sus chicas y recordando a su ojito derecho, su hija Ana.

Y con todo esto, Jorge Javier es el director perfecto para esta nuestra telenovela más vista de España, que seguirá sus emisiones el próximo jueves con Candela y María Jesús Ruiz como nominadas y preparadas para abandonar la casa.