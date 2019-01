Así fue la original carta de presentación de Álex Palomo en ‘La Voz’

El catalán se fue con Fonsi, pero el resto de coaches se quedaron maravillados con la voz del talent

Pasan muchos concursantes por el escenario de ‘La Voz’ durante las audiciones a ciegas, y más que se han quedado por el camino. Y en muchos de los casos el estilo musical de la mayoría de ellos suele ser muy común, tirando por el pop o por las voces más flamencas, muy socorridas para los coaches en su misión por ganar el programa.

Pero en esta nueva edición de ‘La Voz’ en Antena 3 estamos viendo a algunos talents sorprender a los coaches por tener estilos un poco diferentes e intentar arriesgar en sus pases de las audiciones a ciegas. Concursantes como Lion, Andrés Iwasaki, Linda Rodrigo o en esta última gala, Álex Palomo, dan un nuevo registro al programa que incluye voces y artistas mucho más particulares.

El catalán Álex Palomo sorprendió a todos con su particular actuación de la enérgica “Lonely boy”, de los norteamericanos The Black Keys, transformando su actuación en una tranquila, pausada y personal versión del tema, que le valió para que Luis Fonsi se diera la vuelta. Aunque el resto de coaches no se volvieron, no supieron explicar el porqué de su decisión pero se alegraron que Álex pasara a las batallas.

El puertorriqueño Luis Fonsi está completando un equipo con muchas voces muy diferentes y ya busca cerrar su plantel para dar batalla en las siguientes fases de ‘La Voz’.