MYHYV: Laura elige, entre lágrimas, el bando de Santana en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

La pretendienta ha sido rechazada por Jesús y no ha entendido su reacción

Tras una mañana marcada por la intensa cita que han mantenido Santana y Amal en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, en la que ambos han desatado su pasión por La casa de los tronistas dejando al resto de pretendientas con la boca abierta, Laura era otra de las chicas que hoy debía decidir con qué tronista quería sentarse.

La estudiante de estética llegó al programa con las cosas no muy claras ya que le gustaban los tres tronistas, así que pidió una cita con cada uno para decidir al chico que quería conocer. Después de una cita fallida con Manu Napoli, y otra con Jesús, en la que ella confesaba que no se fijaría en él fuera del programa, no le ha quedado más remedio que elegir a Santana que, ha aceptado a Laura en su trono de ‘MYHYV’, a pesar de las críticas de sus pretendientas.

Minutos después, Toñi Moreno se percataba que Laura estaba llorando. Las pretendientas de Santana le reprochaban que había querido jugar con los tres y “se ha quemado”. Laura no ha entendido que Jesús se tomara así sus palabras respecto a su físico, y no ha podido aguantar la presión de tener que elegir al que, quizás, fuera el tronista que menos le gustaba.

Toñi Moreno ha querido ponerse en el lugar de Laura y la ha invitado a tener cualquier otra cita con los tronistas cuando a ella le apetezca, siempre y cuando, Manu y Jesús cambiaran de opinión.