Andrés Martín, el “rarito” que emocionó a todos en ‘La Voz’

Esta temporada de ‘La Voz’ se está caracterizando por llevar a muchos concursantes que tienen detrás algunas historias duras que solo la música ha conseguido cerrar. Fue la historia de Andrés Martín, un joven madrileño que durante su presentación confesó que su familia y la música lo salvaron de cosas muy malas.

El aspirante, nervioso, admitió que de pequeño siempre fue el “rarito” y solo la música la ayudó a salir de una infancia difícil. Su actuación fue demoledora y logró que Antonio Orozco y Pablo López se volvieran para escuchar a este joven aspirante, que no abrió los ojos en ningún momento y se lanzó al suelo a llorar cuando vio que se habían vuelto tras su actuación.

Lo mejor de Andrés fue cuando le preguntaron a qué se dedicaba, “soy músico de Metro, toco en la línea 10” dejando a Antonio y Pablo totalmente flipando. El concursante eligió a Pablo López, que poco a poco está confeccionando un gran equipo con algunas de las mejores voces que están pasando por las audiciones a ciegas de ‘La Voz’.

La actuación de Andrés Martín gustó a muchos espectadores, que incluso confesaron su admiración por Andrés cuando toca en el Metro de Madrid.

Andrés me ha amenizado el camino a la universidad varias veces en los últimos meses… en cuanto me subía al tren y le veía me alegraba el día!! Y hoy enciendo la tele y le veo cantando en La Voz! Que voz tiene y como me alegro por él!! Se lo merece!! #LaVozAudiciones5

— Claudia Larrea (@lazy_ulac) 21 de enero de 2019