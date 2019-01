Fede, el primero expulsado de ‘GH DÚO’

Ylenia, destrozada por la salida de Fede de 'GH DÚO'.

Fede ha sido el primer expulsado de ‘GH DÚO’ tras unos porcentajes muy confusos. Es cierto que en todo momento han estado muy igualados, pero en el último instante parece que el público ha decidido que Fede debía de ser el primer expulsado de esta primera edición de ‘GH DÚO’ y no Raquel, que era su principal rival.

Minutos antes de la expulsión, Yoli fue salvada por el público y dejó a Fede y a Raquel totalmente desconcertados. Ya en la sala de expulsiones, Jorge Javier Vázquez comunicó que Fede era el expulsado de la noche y, aunque no ha montado un drama, sí que ha admitido que no entiende por qué tiene que salir él de la casa. “No esperaba ser el primero en salir de ‘GH DÚO‘”, ha confesado el italiano.

Al conocer la noticia de la expulsión de Fede, Ylenia se ha convertido en un mar de lágrimas “¿Por qué siempre tengo que ser yo la más jodida de la casa?”, ha confesado destrozada. Ahora que parecía que las cosas entre los dos iban a mejor, se ha vuelto a quedar sola en ‘GH DÚO’ después de haber estado una semana en las nubes.

Raquel, para desgracia de muchos en ‘GH DÚO, ha vuelto a la casa dispuesta a llegar hasta la final a pesar de todos los obstáculos.