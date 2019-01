‘GH DÚO’: María Jesús sufre un ataque de ansiedad en directo a causa de su ex Julio Ruz

La modelo cargó contra su ex, y confesó su deseo de marcharse de la casa si continua con esa actitud

La casa de ‘GH DÚO’ está realmente revuelta en todos los sentidos. Varios grupos de la casa tuvieron ayer momentos de máxima tensión en el directo del ‘Límite 48 horas’. Por un lado el trío formado por Fede, Raquel e Ylenia vivieron una noche movida, y se enfrentaron entre ellos durante la proyección de varios vídeos. Raquel cargó contra Ylenia y esta hizo lo propio con Raquel, que tuvo un encontronazo también con Sofía. Al final Ylenia y Sofía han decidido hacer campaña para que sea Raquel la que debe abandonar la casa esta semana.

Pero el peor momento de la noche lo vivimos con el otro trío de la casa. María Jesús Ruiz y Julio Ruz no han superado sus diferencias desde que dejaran su relación hace unos meses. La modelo se despachó a lo grande contra su ex, acusándolo de que le hizo un amarre para mantenerla a su lado, “cogió fluido y pelo mío” confesó María Jesús.

Igualmente, Julio desmintió que nunca haya trabajado, “tú no me has recogido a mí nunca en ningún bar” explicó Ruz, ante las acusaciones de María Jesús acusándole de vivir de ella durante su relación. Fue cuando, a la vuelta de una publicidad, Jorge Javier Vázquez se percató de que María Jesús estaba con la cara tapada y llorando, con un ataque de ansiedad fortísimo.

“Me quiero ir, con este señor no quiero vivir” confesó la modelo en ‘GH DÚO’, mientras Julio Ruz miraba desolado al suelo. Los compañeros intentaron consolar, sin éxito, a la modelo que está viviendo alguno de los peores momentos de su vida en la casa de ‘GH DÚO’.