‘Mujeres y hombres y viceversa’: Violeta cuenta su ruptura con Julen y acaba a gritos con Jenni en ‘MYHYV’

La semana ha comenzado subida de tono en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. El viernes Toñi Moreno cerraba la semana con la llegada de Violeta hasta la que fue su casa. La ex tronista ha seguido hoy en el programa y ha explicado su ruptura con Julen, el pretendiente con el que abandonó el programa.

La ex tronista ha explicado las razones por las que ya no está con su chico, y es que, una vez fuera del programa, ambos han mantenido una relación fugaz y que ha tenido muchos altibajos. “Nos hemos dado cuenta que tenemos proyectos de vida totalmente distintos, formas de vivir la vida totalmente distintas” comentó Violeta, que matizó que “era una crónica de una muerte anunciada.

Pero Violeta no ha estado en el programa de paso y para explicar solamente su ruptura. La actual tronista de ‘MYHYV’, Jenni, no tiene muy buena imagen de Violeta y se han estado tirando dardos durante todo el programa. “A mí y a muchos nos pasa lo mismo. Si me intentas decir algo, súbete a la silla porque ni te veo ni te oigo” comentaba Violeta sobre la altura de Jenni, a lo que esta comentaba “¿Perdona? ¿Te estás metiendo con el físico? Primero tápate los granos de la cara y me hablas”.

Las dos chicas del programa no se soportan y hoy ha quedado bastante claro. “Me alegro por el chico porque se merece algo mejor” atacó donde más le dolía a Violeta, que finalizó su visita al programa con un “me rio en tu cara”.

Mañana será un día diferente en ‘MYHYV’, los dos nuevos tronistas del programa harán su entrada al plató por primera vez.