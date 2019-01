‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: la polémica contestación de Melyssa a Noelia

Melyssa acusa a Noelia de sentir algo por Santana en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Parece que Noelia no termina de ver el fondo de Melyssa en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Es cierto que siempre ha dicho que es la que mejor ve con Santana, pero desde hace unos días la hemos escuchado decir que “no se la cree del todo y no la ve transparente”, al igual que le pasa con Amal. A Melyssa estas declaraciones no le han sentado nada bien y no ha dudado en responderle.

“Así como me ves, así es como soy”, ha contestado la pretendienta de Santana. “Si te pones así será porque a ti también te gusta”. Tras esta acusación, Noelia ha puesto el santo en el cielo y ha dicho que eso no es así, sino que es simplemente su opinión al respecto de la situación. A todo esto, Melyssa ha respondido que ese no era un argumento sólido para lanzar esas acusaciones.

Nagore no se ha resistido a hablar de Noelia y es que la asesora del amor también está convencida de que la tronista quiere tener algo más con su compañero de casa Santana. “Un respeto para mis pretendientes que están aquí”, ha dicho la tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ al escuchar las palabras de Nagore.

Por último, Melyssa se ha defendido diciendo: “No quieres que Nagore meta mierda pero tú también la metes”. ¿Cómo acabará la cosa en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa?