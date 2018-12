‘GH DÚO’: Ylenia confirma su participación en la nueva edición de ‘Gran Hermano DÚO’

Ylenia desvelará el nombre de su pareja en la gala inicial de 'GH DÚO'.

Aunque el nombre de Ylenia ya se barajaba desde hace algunos días, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido confirmar su participación en ‘GH DÚO’, la nueva versión de ‘Gran Hermano VIP’ que comenzará justo después de las vacaciones de Navidad. En este nuevo formato, como bien dice su nombre, los concursantes entrarán y competirán en pareja. ¿Con quién entrará Ylenia?

Por el momento desconocemos quién será la pareja de Ylenia en ‘GH DÚO’ y parece que será así hasta que comience el programa ya que, según ha confesado la de Benidorm, desvelará el nombre de su acompañante en la gala inicial del programa de Telecinco. Eso sí, no faltan los rumores y ya se está comentando que Fede, su expareja en ‘GH VIP’, será el que acompañe a la experta en realitys.

Ylenia participó en la tercera edición de ‘Gran Hermano VIP’, junto a Belén Esteban, y dejó grandes momentos. Por eso no dudamos en que hará lo mismo en esta nueva edición, especialmente si tenemos en cuenta que es una experta en este tipo de programas y que no será la primera vez, ni la segunda, que estará encerrada en una casa con personas con las que no se lleva del todo bien.

Kiko Rivera, Irene Rosales, Antonio Tejado y Candela Acevedo serán, por el momento, los compañeros de Ylenia y su misteriosa pareja en ‘GH DÚO’.