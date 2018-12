‘Mujeres y hombres y viceversa’: La sombra de Albert hace que Jenni se derrumbe en ‘MYHYV’

La tronista ha vuelto a recordar a su ex y no ha podido aguantar las lágrimas

Las tronistas de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ no acaban de verse en el trono de manera cómoda. Ayer, Noelia Freire comentaba a Jenni en La casa de los tronistas que estaba pensando seriamente en abandonar el trono porque no se veía preparada y se sentía sola. Hoy le ha tocado a Jenni que, tras recordar a su ex, no ha podido aguantar las lágrimas en plató.

Todo comenzó en La casa de los tronistas cuando Jenni, tras un momento de bajón, decidía cancelar todas sus citas. Luego en plató ha contado los motivos que la llevaron a esta cancelación, y como siempre, la sombra de su ex, Albert, planeaba sobre la tronista. Jenni no ha podido soportar la presión y se ha puesto a llorar en el programa, recordando algunos momentos vividos con Albert.

Los pretendientes de Jenni escucharon atentos a su tronista, que ha confesado que aunque la sombra de Albert es alargada, está intentando superarlo. Según la tronista, su relación con Albert fue un poco tortuosa, “no me he sentido valorada, he dado todo”. Igualmente, Toñi Moreno ha escuchado de boca de Jenni que se sentía fea, algo que a Toñi no le ha gustado.

La presentadora ha tenido que bajar para consolarla y diciendo “¿tú te has visto la cara?”, ha intentado calmar a Jenni, que ha recibido los ánimos de sus pretendientes. El objetivo de Jenni a partir de ahora en ‘MYHYV’ es apartar la sombra de Albert de su trono y encontrar un amor sincero en el programa. ¿Logrará conseguirlo?.

Todos sus pretendientes se han levantado para abrazar conjuntamente a su tronista y así hacer que olvide a Albert de una vez por todas.