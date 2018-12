‘OT 2018’: Los mejores momentos de la gala final de ‘Operación Triunfo’

El regreso de Amaia, el comentario de Ana Torroja y la actuación grupal en 'Operación Triunfo', algunos de los mejores momentos.

La final de ‘OT 2018’ ha sido muy emocionante y es que después de estar durante tres meses encerrados en la Academia de ‘Operación Triunfo’, los concursantes se han enfrentado a su última batalla en Televisión Española. ¿Cuáles han sido los mejores momentos de la gala final de ‘OT 2018’? Vamos a verlos.

El explosivo comienzo de la gala final de ‘OT 2018’

Los chicos han comenzado la gala final con una canción grupal, como acostumbran a hacer. En este caso, tenían que interpretar la canción ‘The edge of glory’ y solo tenemos una palabra para describirlo. Espectacular. Los chicos han realizado una de las mejores interpretaciones grupales de todo el concurso, sin ninguna duda.

El regreso de Amaia al escenario de ‘Operación Triunfo’

Uno de los momentos más esperados de la gala de ‘OT 2018’ ha llegado después de la segunda ronda de actuaciones. Amaia, la anterior ganadora de ‘Operación Triunfo’, se ha subido al escenario para presentar su nuevo single llamado ‘Un nuevo lugar’.

Así, Amaia se ha subido al escenario con una sola guitarra y la voz que nos conquistó en la edición pasada. “Es muy extraño venir aquí. Es como un choque emocional. No sé qué acabo de hacer la verdad… Estoy muy nostálgica ahora mismo”, ha comentado después de su actuación. Una vez más, la de Pamplona nos muestra que sigue siendo igual tanto encima como fuera del escenario.

La primera actuación de Famous, una de las más espectaculares

Famous se ha coronado como ganador de ‘OT 2018’ y no por suerte, sino porque realmente se lo ha merecido. El sevillano se ha transformado una vez más encima del escenario. En su primera actuación, Famous ha interpretado And I Am Telling You I’m Not Going de Jennfer Hudson, y no lo ha podido hacer mejor. Incluso Ana Torroja se ha puesto en pie al terminar la actuación.

“Qué grande, eres gigante, eres una máquina en el escenario, lo tienes innato… Me has puesto el corazón a mil. Eres un espectáculo, yo ya quiero salir fuera y ponerme delante de ti y bailar”, es lo que le ha dicho Ana. Toda una proeza y es que Ana Torroja no es fácil de impresionar.

La victoria de Famous en ‘OT 2018’

Finalmente, el mejor momento de la noche ha sido cuando Famous se ha proclamado ganador. ¡Qué emoción ver a todos los compañeros abrazándolo! Famous no se lo creía.

Natalia ha acabado tercera con un 29% de los votos, Albe Reche segunda con un 35% de los votos y Famous se ha hecho con la victoria con un 36% de los votos.