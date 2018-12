‘GH VIP 2018’: Así ha sido el último bajón de Suso por la opinión de los espectadores

El catalán no se ve ganador de 'Gran Hermano VIP' y hubiera preferido no llegar a la final

Los nervios a estas alturas de concurso en ‘GH VIP 2018’ están a flor de piel. Y más aún cuando los concursantes van sabiendo a cuenta gotas la opinión de los espectadores a través de tuits que el programa les muestra. El último en sufrir la animadversión de los espectadores ha sido el catalán Suso, que ha tuvo que ir al confesionario para desahogarse con el Super.

“Hubiera preferido no llegar a la final” aseguró Suso en el confesionario. El catalán no ha entendido los comentarios negativos que los espectadores han dejado en Twitter hacia él. “Siento que Miriam tienen la absoluta verdad, todo el mundo a favor, todo bien” comentaba aturdido Suso. El finalista cree desde hace semanas que los espectadores ya tienen a su ganador elegido, refiriéndose a Miriam Saavedra.

“Lo que más me duele es que en España no me hayan dado el éxito de ganar ningún reality” aseguró Suso, “he hecho todos los realities, y no he ganado ninguno. Y yo estaba seguro que me iba de España con mi título de Gran Hermano, porque soy esencia de Gran Hermano” admitió el catalán, un tanto aturdido en el confesionario.

Lo que Suso todavía no acaba de entender es porqué Miriam tiene tanto apoyo fuera, “yo ya no le discuto nada” afirmó el concursante, que a modo de resumen, finalizó con una frase muy certera de lo que ha pasado este año en ‘GH VIP 2018: “Que repaso nos ha dado Miriam”.