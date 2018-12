‘Tu cara me suena’: el emocionante ‘Original y copia’ de María Villalón y Blas Cantó

Blas Cantó se ha vuelto a subir al escenario de 'Tu cara me suena' para un 'Original y Copia' con su amiga María Villalón

Blas Cantó ha vuelto al plató de ‘Tu cara me suena’, pero esta vez no como participante, sino como invitado para un ‘Original y copia’ con María Villalón, su amiga. Sin duda era uno de los momentos más esperados de la undécima gala, ya que Blas Cantó fue el favorito de la pasada edición, y estuvo a la altura.

La concursante y su invitado han interpretado una versión de ‘Él no soy yo’, el último éxito de Blas Cantó, y lo han bordado. ¡La actuación ha sido increíble y se han llevado una buena valoración del jurado! Blas Cantó ha quedado muy contento con la imitación de María Villalón, y no nos extraña ya que cada semana en ‘Tu cara me suena’ nos sorprende con sus imitaciones. Nadie hubiese dicho que María imitase tan bien.

Por lo demás, todos sus compañeros también han realizado unas imitaciones espectaculares y es que a estas alturas del concurso todos han conseguido tener un nivel espectacular, incluso Anabel Alonso, que no daba una en un principio, ha conseguido hacer una imitación muy buena en ‘Tu cara me suena’.

¿Quién se llevará el premio final? La cosa está muy reñida y hay varios favoritos, por lo que, hasta el último momento, no sabremos quién será el afortunado ganador de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’.