‘GH VIP 2018’: Las palabras de Miriam tras la ‘traición’ de Koala

Miriam se siente dolida por la traición de Koala en 'Gran Hermano VIP 2018'

La amistad entre Koala y Miriam parecía inquebrantable, pero no todo es lo que parece y, a veces, las amistades pueden romperse por un simple error. Koala y Miriam han discutido en ‘GH VIP 2018’ por primera vez después de tres meses de convivencia. No sabemos si porque la final está muy cerca o porque Koala ha estado haciendo un papel y ahora se ha descubierto, pero lo que sí sabemos es que a Miriam no le ha gustado nada la forma de actuar de Koala.

Todo empezó por una prueba. Koala tenía que hacer una pregunta a Miriam como si fuese un periodista, y parece que se lo tomó al pie de la letra. Koala le preguntó a su amiga si creía que le había repercutido el hecho de decir que Makoke tuvo una relación con Carlos Lozano. Miriam contestó que no, porque seguía en la casa, pero no le gustó nada esa pregunta.

Tras la entrevista ficticia, Koala y Miriam hablaron sobre ello y él solo dijo que estaba haciendo la prueba y que no iba a malas. Suso y Asraf, por otra parte, dijeron que ‘menos mal que es su amiga‘, ya que consideraban la pregunta poco apropiada. Pero ahí quedó todo, hasta la gala, cuando Jorge Javier volvió a sacar el tema.

Koala dijo que nunca había querido hacer daño a su amiga, mientras que Miriam aseguró que “el Koala de ahora no me gusta, tengo que ser sincera“, pero que había enterrado el hacha de guerra: “Se equivocó, pero pesa más todo lo que hemos vivido“. ¿Será esto realmente cierto? Durante toda la gala de ‘GH VIP 2018’ los vimos más distantes que nunca. ¿Se ha enfriado la relación ahora que están en la recta final?