‘OT 2018’: Estos fueron los mejores momentos de la Gala 12 de ‘Operación Triunfo’

Alba, Sabela y Julia se unen en la final a Natalia y Famous gracias al jurado y al público de 'Operación Triunfo' Miki se queda a las puertas de la final de esta edición de 'OT 2018'

La Gala 12 de ‘OT 2018’ ha sido, sin lugar a dudas, una de las mejores de la edición, sobre todo por las actuaciones de los cuatro concursantes que se sometían a la votación del jurado, y después del público. Alba Reche ha vuelto a sorprender con su enorme capacidad para emocionar a los espectadores, y fue la primera en convertirse en finalista, junto a los designados la semana pasada, Natalia y Famous.

Los espectadores con sus votos decidieron que Sabela y Julia debían seguir el camino de Alba hasta la final, y dejaron fuera a Miki, uno de los concursantes más queridos por el público. Así pues, Natalia, Famous, Alba, Sabela y Julia son los cinco finalistas de estas edición de ‘OT 2018’. La semana que viene será el público quien decida el ganador de esta temporada.

Alba Reche, la tercera finalista

El jurado ha sido justo esta semana y le dio el pase a la final a Alba Reche. No solo la actuación de ayer fue una de las más emotivas de esta edición, el trabajo de la ilicitana ha ido a más durante todo el concurso y era un reconocimiento que merecía. Para la final del miércoles puede dar la sorpresa, y no sería una sorpresa.

La emotividad de Julia

Han tenido que pasar doce galas para ver a Julia con su guitarra encima del escenario de ‘OT 2018’. No es una artista que baile, es una cantante que le gusta componer y que seguramente su carrera irá pegada a la guitarra que no ha soltado en todo el concurso en la Academia.

Natalia, una semana más

Ya es habitual alabar a Natalia en cada una de sus actuaciones. Es la ganadora para el jurado, y en la gala de ayer, a pesar de no ser una canción de grandes masas, Natalia convirtió la exceptional “Seven Nation Army” de The White Stripes, en una fiesta. No sabemos si ganará, aunque se lo merezca, pero a Natalia ya le sobran las paredes de la Academia.

Ana Guerra vuelve a la Academia

Una de las triunfadoras de la temporada pasada volvió a la Academia para interpretar su último tema, “Bajito”. La canaria demostró que puede ser una de las interpretes pop con más futuro de nuestro país. No tiene la mejor voz, pero sabe conectar con el público.