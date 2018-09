GH VIP 2018: Oriana al límite, ¿abandonará?

Oriana no lo está pasando demasiado bien en ‘GH VIP 2018’, es cierto que tan solo llevan un día en la casa, pero ella no puede con la presión ni con la suciedad. Ella pensaba entrar en un reality en el que todo estuviese limpio y fuese cómodo, pero no ha sido así. Todos los concursantes han tenido que ponerse el traje de trabajo y empezar a limpiar, algo que ha superado a la influencer.

“Si lo llego a saber no entro. No tiene nada que ver con lo que yo había visto. Mis realities no son así”, ha dicho Oriana. Ella, la reina de la extensiones, ha sido la primera en soltar lágrimas en la casa, es más, mientras todos están divirtiéndose y celebrando el cumpleaños de Darek, ella está sola, llorando y escribiendo en el blog de ‘GH VIP 2018’ para expresar sus sentimientos.

Oriana ya es famosa no solo por entrar en los realities, sino por abandonarlos. No es capaz de aguantar ni uno solo. La vimos salir de ‘Supervivientes’ a los cuatro días y aquí parece que pasará más de lo mismo si no cambia un poco su forma de verlo. Ella aseguraba que iba a aguantar hasta el final pero, ¿Será cierto? Por el momento ha sido bautizada como la llorona de ‘GH VIP 2018’. ¿Conseguirá quitarse ese título?