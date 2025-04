Regalo de 4.000 euros de Hacienda a los trabajadores de esta lista: aviso urgente si has nacido entre 1967 y 1978

Miles de jubilados en España van a poder recibir una devolución que no esperaban, de modo que se trata de un posible e importante respiro económico. Se trataría de una cantidad de hasta 4.000 euros que la Agencia Tributaria ya ha comenzado a reconocer para quienes cumplan ciertos requisitos que son muy concretos. La clave está en una sentencia reciente del Tribunal Supremo y en una etapa concreta del sistema de cotizaciones en nuestro país, entre 1967 y 1978. De este modo, si ya trabajabas (y cotizabas) en esos años, es importante estar atento.

La noticia ha llegado como una bocanada de aire para muchos trabajadores ya jubilados, sobre todo de sectores como la banca, la minería o la industria, que cotizaron durante años en las mutualidades laborales antes de que entrara en vigor el actual sistema de Seguridad Social. Así, lo que hasta hace poco era una práctica habitual en la declaración de la renta, ahora se considera un exceso tributario que puede y debe corregirse. Y Hacienda, aunque con ciertos cambios, ha abierto la puerta para que lo reclames. Eso sí, conviene estar bien informado, porque no todo es tan sencillo como rellenar un formulario y esperar el ingreso. El proceso se ha complicado un poco en los últimos meses, y ahora exige una nueva forma de reclamar. Aun así, merece la pena hacerlo: la devolución puede suponer entre 3.000 y 4.000 euros por parte de Hacienda para quienes ya han tributado de más por su pensión en los últimos ejercicios.

Regalo de 4.000 euros de Hacienda a los trabajadores de esta lista

Lo primero que hay que entender es que este regalo fiscal de hasta 4.000 euros por parte de Hacienda no es un premio aleatorio, sino una corrección basada en derecho. Afecta a las personas que trabajaron y cotizaron entre 1967 y 1978 a través de las mutualidades laborales. Estas eran entidades que gestionaban las pensiones antes de que existiera el sistema de Seguridad Social tal y como lo conocemos hoy.

Durante ese tiempo, las aportaciones a esas mutualidades sí se consideraban deducibles, algo que no siempre se tuvo en cuenta al tributar por las pensiones derivadas de ellas. El Tribunal Supremo ha dejado claro que eso generó una doble imposición en muchos casos: se cotizó en su momento y después se volvió a tributar por el 100% de la pensión, sin restar esas aportaciones.

La sentencia abre la puerta a que los jubilados afectados sólo tributen por el 75% de su pensión, en lugar del total. Y eso, traducido en números, supone una devolución por parte de Hacienda, de entre 3.000 y 4.000 euros en los últimos cuatro ejercicios fiscales.

Los primeros beneficiarios fueron los jubilados de banca, pero la medida ya se extiende a otros sectores. Desde la Dirección General de Tributos se ha confirmado que esta interpretación también aplica a muchos trabajadores de la industria y la minería, especialmente en regiones donde esos sectores fueron predominantes en los años 60 y 70.

¿Cómo se reclama el dinero a Hacienda?

Hasta hace poco, la Agencia Tributaria había habilitado un formulario específico para facilitar estas devoluciones. Pero en diciembre de 2024, todo cambió. Ese formulario ha quedado anulado y las solicitudes previas que no fueron resueltas antes del 22 de diciembre ya no tienen validez. ¿La buena noticia? Aunque se haya anulado la vía de reclamación anterior, el derecho no se pierde. Simplemente hay que reclamar de otra forma.

A partir de ahora, quienes quieran recuperar ese dinero tendrán que solicitar, año por año, la devolución de los ejercicios fiscales no prescritos. Es decir, podrán pedir la rectificación del IRPF desde 2018 hasta 2021, pero tendrán que hacerlo en cuatro campañas distintas, una por año, hasta 2028.

El nuevo sistema puede parecer más farragoso, pero es igual de válido, y lo importante es que el dinero está ahí, esperando a ser reclamado. Además, Hacienda ha confirmado que el plazo de prescripción se interrumpe para las solicitudes anuladas, así que no se pierde el derecho por haberlo intentado antes.

¿Cuánto dinero puedo recuperar si reclamo?

Las devoluciones, como es lógico, dependen del caso concreto. No todas las pensiones son iguales ni todas las aportaciones lo fueron. Pero los cálculos realizados por sindicatos y expertos fiscales apuntan a que los beneficiarios podrían recibir entre 2.000 y 4.000 euros. Y en algunos casos incluso algo más.

Esto se debe a que, al eliminar el 25% de la base imponible de la pensión en los años reclamados, la cantidad tributada fue superior a la que correspondía legalmente, y Hacienda tiene la obligación de devolver ese exceso. Si se cotizó entre 1967 y 1978 en una mutualidad laboral, el derecho está ahí.

Entonces, para estar seguro de si puedes cobrar y la cantidad exacta, lo mejor es recopilar la información fiscal y laboral de esos años y, si hay aportaciones a mutualidades, pedir una rectificación del IRPF correspondiente a cada uno de los ejercicios no prescritos (de 2018 a 2021). Para ello, se puede hacer una solicitud desde la sede electrónica de Hacienda o acudir a una gestoría especializada.