Bolaños abocado también a ser citado por la contratación del asesor monclovita del hermano de Sánchez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado por la contratación de la asesora de La Moncloa al servicio de Begoña Gómez. La citación de Bolaños en el marco de la investigación a la mujer del presidente del Gobierno apunta también a una posible comparecencia en el caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez. En este caso, el procedimiento lo dirige la juez Beatriz Biedma, que en los últimos tiempos ha centrado una de sus líneas de investigación en el asesor de Presidencia del Gobierno que trabajaba para David Sánchez en sus proyectos en la Diputación de Badajoz, como reveló OKDIARIO. El asistente, Luis Carrero, tendrá que declarar el próximo 25 de abril, al igual que el hermano músico de Pedro Sánchez.

Félix Bolaños era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando tuvieron lugar ambas contrataciones. En el caso de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, fue en 2018. Carrero entró en Moncloa en 2020. Bolaños ocupó el cargo entre el 9 de junio de 2018 y el 12 de julio de 2021, cuando fue nombrado ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

La documentación sobre la contratación de ambos asesores sitúa la responsabilidad en el departamento de Félix Bolaños. El ministro, en cambio, ha negado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado cualquier implicación en el nombramiento de Cristina Álvarez, al tiempo que ha defendido que se realizó conforme a la ley.

Bolaños compareció en La Moncloa, durante dos horas y veinte minutos, en el marco de la causa en la que se investiga a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Ante el juez Peinado, aseguró desconocer de quién venía la propuesta para designar a Álvarez y se desmarcó en todo momento del nombramiento, señalando que nunca fue superior jerárquico de Álvarez. Peinado reclamó esta comparecencia tras la declaración de Alfredo González, el ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, quien apuntó al ministro. González fue quien tramitó en julio de 2018 la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez y señaló como su entonces superior jerárquico a Félix Bolaños. Igual que en el caso de Luis Carrero y David Sánchez.

Ambos casos apuntan a La Moncloa por un posible delito de malversación. En el caso de Cristina Álvarez, ésta explicó en su primera declaración ante el juez que se le nombró asesora en Moncloa para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno tanto en temas oficiales como privados. Según relató, la propia Begoña Gómez, a quien conocía desde hacía tiempo, la contactó para que trabajase como su asesora y persona de «confianza».

El juez abrió esta nueva línea de investigación en la causa al considerar que la contratación de Álvarez podría ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos. En esta rama constan como investigadas Gómez y su asesora.

La existencia de Luis Carrero y su estrecha relación con el hermano músico de Pedro Sánchez fue revelada por OKDIARIO en un correo electrónico clave ahora para la investigación, y fechado el 9 de julio de 2022.

En esta comunicación, el asistente Carrero, pagado por Presidencia del Gobierno, se dirigía así a David Sánchez: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

A pesar de su puesto como asesor en Moncloa, Carrero ejercía de secretario personal de David Sánchez. En concreto, ambos estaban volcados en un ambicioso proyecto -con un presupuesto de seis millones a cargo de fondos europeos- para promocionar la ópera entre España y Portugal, Operegrina. Este plan contaba además con el impulso del Ministerio de Cultura.

Este periódico ha ido destapando las numerosas comunicaciones entre Sánchez y Carrero que han propiciado la investigación al asesor. Moncloa ha reconocido que estaba adscrito a Presidencia del Gobierno.

OKDIARIO dio a conocer que David Sánchez y su asesor ya comentaban la contratación del segundo por parte de la Diputación de Badajoz antes incluso de que el puesto se aprobase de forma definitiva.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que hablaron de este nuevo cargo: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».

En otro correo se ve cómo David Sánchez presentaba a su asistente como «coordinador» y «apoyo externo» de sus actividades en la Diputación de Badajoz.

Y en otro, cómo el hermano del presidente del Gobierno recurrió incluso a este asesor de La Moncloa para recopilar distintas subvenciones del Gobierno a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- concedidas por el Ministerio de Cultura. Todo ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

En otro correo se desvela incluso cómo Carrero hacía los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba trabajando en La Moncloa. Y en otro, cómo se dirigía a cargos del Gobierno en nombre de la oficina de David Sánchez.

La investigación al asesor ha recibido además el aval de la Audiencia de Badajoz, que destaca en un auto los mails intercambiados entre Carrero y David Sánchez ya revelados por este periódico.