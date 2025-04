La serie que tienes que ver si te gustó ‘Adolescencia’: de lo mejor que hay en Netflix

Si estás buscando una serie interesante para estos días de vacaciones, no te puedes perder La residencia en Netflix. Si la serie Adolescencia ha sorprendido a todos los usuarios de la plataforma streaming, esta ficción tampoco deja a nadie indiferente. Eso sí, estas dos series no tienen mucho en común. Adolescencia se centra el drama de un adolescente que ha asesinado a una compañera de su misma edad y La residencia es una original comedia policíaca en la que una singular detective tiene que encontrar al asesino del ujier en la Casa Blanca durante una recepción. Además, Adolescencia ha logrado más de 42 millones de visualizaciones y, sin embargo, La residencia solo alrededor de 6 millones. La residencia ha sido producida por Shonda Rhimes y está basada en un libro homónimo de la periodista Kate Andersen Brower. Una original serie en la que, al estilo de Puñales por la espalda, se mezcla el crimen con el humor.

El mayor acierto de la serie La residencia es la elección de su variado reparto. Entre todos los actores destaca Uzo Aduba que interpreta el papel de esta excéntrica investigadora que tiene un estilo muy particular y que cuenta hasta el momento con una reputación intachable en la resolución de crímenes extremadamente complejos. La trama de la serie La residencia es muy original y el ritmo también sorprende en los primeros episodios, pero hay que apuntar que quizás 10 son demasiados y que el caso se podría haber resuelto en la mitad. De todas maneras, merece la pena ver esta serie y es una buena opción para las tardes aburridas de lluvia.

La serie La residencia es una producción de Shonda Rhimes, responsable de series como Los Bridgerton, La reina Carlota, Scandal, Anatomía de Grey o ¿Quién es Anna? Una divertida ficción creada por el director y guionista Paul William Davies, que también trabajó en Scandal, y los directores de los episodios son Liza Johnson y Jaffar Mahmood son los directores de los 10 episodios.

¿Qué ocurre en la serie La residencia de Netflix?

La protagonista de esta serie de comedia y misterio es Cornelia Cupp, una detective que acude a la Casa Blanca para resolver el misterioso asesinato del ujier. El crimen ha tenido lugar durante una cena de alto nivel en la que actúa la cantante Kylie Minogue. Aunque el cuerpo del ujier está en una de las habitaciones del edificio, la detective comienza a sospechar que ha sido trasladada desde otra estancia de la Casa Blanca y decide no dejar salir a nadie del edificio.

La detective Cupp tiene su propia forma de investigar y no sigue los procedimientos habituales en este tipo de casos. Esta mujer es una gran aficionada a la ornitología y el birdwatching y cree mucho en su intuición a la hora de resolver los asesinatos. Lo primero que decide hacer es inspeccionar todo el edificio acompañada del agente especial del FBI Edwin Park y a entrevistar a todos los que se encuentran en el edificio a los que considera sospechosos.

Según la sinopsis oficial de la serie La residencia de Netflix: «Cordelia Cupp es una detective divertida y confiada, astuta observadora del comportamiento humano y amante de las aves. Con la ayuda de su fiel pero escéptico compañero, el agente especial del FBI Edwin Park, tratará de averiguar quién ha sido el responsable de un asesinato que tiene lugar ni más ni menos que en la Casa Blanca».

El reparto de esta divertida serie

La actriz Uzo Aduba, a la que hemos visto en ficciones como Crazy Eyes u Orange Is The New Black, protagoniza esta serie en la que interpreta el papel de la excéntrica detective Cornelia Cupp. El papel de su compañero en la investigación del crimen, el agente especial del FBI Edwin Park, al que la verdad no hace mucho caso, es interpretado por el actor Randall Park al que conocemos por ser el protagonista de la divertida serie de comedia Recién llegados.

También en el reparto de la serie de Netflix La residencia están los actores Susan Kelechi Watson conocida por su trabajo en las series Louie​ y This Is Us, Ken Marino al que hemos visto en la comedia Brooklyn Nine-Nine, Giancarlo Esposito que ha participado en ficciones como Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian o The Boys, y Jason Lee, al que hemos visto en My Name is Earl o en la película Alvin y las Ardillas.

El actor André Braugher (Homocidio y Brooklyn Nine-Nine) iba a interpretar el papel del ujier asesinado, pero cayó enfermo durante la producción y no pudo realizar todas sus escenas antes de morir. Al final se decidió sustituirle por el actor Giancarlo Esposito y se dedicó la serie a su memoria.

La serie La residencia es una buena opción para los que disfrutaron con ficciones como Puñales por la espalda por su combinación de comedia y misterio. Una original ficción en la se mantiene el suspense hasta el final y que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla para ver quién es al final el asesino.