La nueva serie de Netflix que lo tiene todo inspirada en una historia real: la necesitas ver si te gustó ‘Succession’

Si eres de los que has disfrutado con series en las que los protagonistas pertenecen a familias de clase alta con problemas con sus imperios empresariales como Succession o la española Legado, seguro que te va a encantar Aguas turbias (The waterfront) que se ha estrenado el pasado 19 de junio en Netflix. Ficciones en las que siempre hay una familia de clase alta con problemas, un patriarca que no se fía de sus hijos y un imperio que puede desaparecer. En este caso Aguas turbias es una original serie de solo 8 episodios creada por Kevin Williamson, al que conocemos por su trabajo en otras ficciones como Scream, Sé lo que hicisteis el último verano y The Faculty. Aguas turbias cuenta la historia de la familia Buckley, la cual tiene que proteger su imperio pesquero en Carolina del Norte ya que ha comenzado a desmoronarse al mismo tiempo que Harlan, su patriarca, se está recuperando de un problema cardíaco.

La esposa de Harlan, Bella, y su hijo intentarán hacer todo lo posible para salvar la empresa, aunque tengan que cometer alguna ilegalidad. Esta serie está basada en una historia real: las del padre de Kevin Williamson, el creador de la serie. Según ha explicado, su padre era un pescador que durante los años ochenta trabajó durante un tiempo como traficante de droga en el puerto. Para Williamson esto era algo muy habitual en la zona de Carolina del Norte y ha querido reflejarlo en esta serie. Aguas turbias es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de complejos dramas familiares.

¿De qué trata la serie Aguas turbias?

La familia Buckley lleva décadas dirigiendo el negocio pesquero de Havenport, una localidad de Carolina del Norte. Siempre han logrado dominar este negocio que abarca desde la pesca local a la distribución a los restaurantes de la ciudad. Harlan trabajó desde joven con su padre para construir la pesquería de Buckley en los años 80 y ocasiones tuvieron que hacer actividades que bordearon la ilegalidad. Ahora Harlan es el patriarca de una familia que cuenta con un próspero negocio pesquero, pero cuando sufre dos ataques cardíacos, el éxito de la empresa comienza a desmoronarse y su esposa Belle y su hijo Cane tendrán que sustituirle e intentar salvar la empresa familiar.

Cane Buckley no ha mantenido en los últimos años una buena relación con su padre que no confía en él para que mantenga la empresa a flote. Pero, ahora la situación ha cambiado y Cane se siente en la obligación de ayudar a la familia. Cane está casado con Peyton y tiene que mantener a una hija pequeña y siente que, aunque mantenga diferencias con su padre, tiene que mantener el legado familiar.

Harlan también tiene una hija que se llama Bree y que ha perdido la custodia de su hijo por sus diversas adicciones. Bree está en la actualidad manteniendo una relación complicada que podría amenazar el futuro de la empresa familiar. Aunque Bella y Can están intentando salvar el imperio familiar, Harlan decide regresar para tomar el mando antes de que todo por lo que ha luchado su familia se desmorone. Aguas turbias es una intensa serie que sorprende desde el primer episodio por la originalidad de su trama, la buena interpretación de sus protagonistas y el complejo drama familiar que nos cuenta.

El reparto de este drama familiar

Los patriarcas de la familia Buckley son interpretados por los actores Holt McCallany (Mindhunter y The iron claw) que da vida al personaje del poderosa Harlan Buckley y Maria Bello (Una historia de violencia) que interpreta a Belle Buckley, su compleja esposa. También dan vida a los otros miembros de la familia el actor Jake Weary (Oh, Canadá) que interpreta el papel del conflictivo Cane Buckley, el hijo de Harlan, y la actriz Melissa Benoist (Supergirl) a Bree Buckley, su conflictiva hija.

Además, en el reparto de la serie dramática Aguas turbias están también los actores Rafael L. Silva, Humberly González, Danielle Campbell, Brady Hepner, Gerardo Celasco y Michael Gaston, entre otros. Esta original ha contado también con la participación como estrella invitada la actriz Topher Grace.

La serie Aguas turbias es una buena ficción para los que disfrutan con este tipo de dramas familiares en la que todos luchan para mantener el negocio a toda costa y nadie se fía de nadie. Además de esta serie, los aficionados a estas series en las que se combinan elementos como el poder, la riqueza y las dinámicas familiares conflictivas pueden encontrar otras en las plataformas de streaming como Billions, The Righteous Gemstones, y Industry en HBO o Arrested Development en Netflix. La serie Aguas turbias es una de las apuestas y las sorpresas de Netflix para terminar este mes de junio.