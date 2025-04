Mercadona revienta los precios y hace una rebaja histórica del aceite de oliva: su nuevo precio

Durante los últimos años el precio del aceite de oliva se había disparado, hasta el punto de convertirse en un producto que parecía inalcanzable. Las subidas constantes habían convertido un básico en un lujo, de modo que muchos hogares comenzaron a usar alternativa como el aceite de girasol. Sin embargo, desde que comenzara el 2025, parece que la situación ha cambiado y comenzamos a ver un marcado descenso de los precios, incluyendo el del AOVE aunque este todavía parecía resistirse. Sin embargo Mercadona ha hecho lo que parecía imposible: lanzar una rebaja histórica en su aceite de oliva virgen extra.

El aceite de oliva virgen extra Hacendado en botella de 1 litro, uno de los productos estrella de la cadena valenciana, ha pasado de costar 5,85 euros a 5,55 euros. Puede parecer una bajada leve, pero en un contexto de precios disparados, esta reducción supone una señal muy clara de que algo está cambiando. Además, al tratarse del producto más popular entre los consumidores, esta rebaja en el mejor aceite de oliva de Mercadona, ha sido recibida como una auténtica victoria para quienes no renuncian a cocinar con aceite de calidad. Podemos decir así que la bajada de precios del virgen extra en botella individual es algo que no debemos dejar escapar y más ahora que estamos en plena Semana Santa y que puede que queramos preparar algunos de los platos más tradicionales de la temporada. Un aceite que está además lleno de propiedades, y que va a provocar el que muchos no duden a la hora de salir corriendo a por él.

Rebaja histórica en el aceite de oliva de Mercadona

Con una calidad reconocida y un precio que por fin vuelve a respirar, el aceite de oliva virgen extra Hacendado se reafirma como la mejor elección para quienes buscan sabor, salud y un ahorro real. Además, su origen español y su proceso de elaboración tradicional hacen que no sólo sea una opción más económica, sino también una apuesta por el producto nacional. Ideal para aliñar ensaladas, cocinar guisos o preparar tostadas con tomate, es un imprescindible que vuelve a ocupar su lugar de honor en la despensa.

El protagonista de esta gran noticia es el formato de botella de 1 litro de aceite de oliva virgen extra Hacendado, que ahora tiene un precio de 5,55 euros, es decir, 5,55 €/L. Esto supone una rebaja directa de 30 céntimos respecto al precio anterior, que era de 5,85 euros. Puede parecer una pequeña diferencia, pero si se consume habitualmente, el ahorro a final de mes es más que considerable.

Además, este producto se caracteriza por su sabor equilibrado, ideal tanto para consumir en crudo como para cocinar. Procede de aceitunas cuidadosamente seleccionadas y prensadas en frío, lo que garantiza que mantiene intactas sus propiedades organolépticas y beneficios nutricionales. Y lo mejor de todo: no hay que esperar promociones ni comprar grandes cantidades, ya que esta nueva tarifa es fija, sin condiciones.

¿Por qué esta bajada de precios es tan importante?

Porque hemos pasado muchos meses viendo cómo el aceite se convertía en un producto de lujo, y eso afectaba directamente a la forma de cocinar de millones de familias. Pero ahora, con una mejor cosecha, Mercadona rebaja el mejor aceite de oliva, demostrando que hay margen para ajustar precios sin sacrificar calidad.

El movimiento también tiene otro efecto positivo: obliga al resto de cadenas a revisar sus márgenes. En otras palabras, si Mercadona baja el aceite, los competidores no pueden quedarse atrás mucho tiempo. Por eso, esta decisión podría marcar el inicio de una nueva etapa de precios más moderados en productos básicos.

Otros aceites de Mercadona que también están de oferta

Además del virgen extra en botella de 1 litro, Mercadona ha ajustado el precio de otras variedades de aceite de oliva Hacendado, lo que supone una buena oportunidad para llenar la despensa sin romper el presupuesto. Estas son las otras ofertas destacadas que puedes encontrar ahora mismo en sus estanterías:

Aceite de oliva 1º Hacendado en botella de 1 L: ha bajado de 4,65 € a 4,45 €, una opción más suave pero muy versátil para el día a día.

ha bajado de 4,65 € a 4,45 €, una opción más suave pero muy versátil para el día a día. Aceite de oliva 1º Hacendado en garrafa de 5 L: antes costaba 21,25 €, ahora está por 19,95 €, ideal para quienes compran a granel.

antes costaba 21,25 €, ahora está por 19,95 €, ideal para quienes compran a granel. Aceite de oliva virgen Hacendado en botella de 1 L: también baja, de 4,95 € a 4,75 €, con un sabor más intenso que el 1º.

también baja, de 4,95 € a 4,75 €, con un sabor más intenso que el 1º. Aceite de oliva virgen Hacendado en garrafa de 3 L: su precio ha pasado de 13,75 € a 13,10 €, perfecto para hogares grandes o cocinas frecuentes.

Todas estas bajadas responden al nuevo panorama de precios que comienza a estabilizarse después de años de incertidumbre. Aunque el mercado aún no ha vuelto a los niveles previos a la inflación, gestos como este de Mercadona devuelven la esperanza de que comer sano y bien vuelva a ser compatible con el ahorro.

En definitiva, si llevas tiempo esperando para volver a comprar aceite sin hacer malabares con el presupuesto, este es el momento. Mercadona ha sio de los primeros en dar el paso, y ahora el aceite de oliva virgen extra ya no es ese producto prohibido que se miraba de lejos. Vuelve a la cocina, y lo hace con un precio que suena a música para cualquier bolsillo.