No sabías que la necesitabas hasta que la ves: la silla de jardín de IKEA que arrasa en todas las tiendas

Cuando uno piensa en muebles de jardín, suele imaginar tumbonas que ocupan mucho espacio o también, sillas que se ven bonitas pero incomodísimas. Sin embargo, de vez en cuando aparece una pieza que lo cambia todo. Es ese tipo de producto que no habías considerado, pero que, en cuanto lo ves montado en el jardín de alguien, piensas: ¿cómo no lo tengo yo también?. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con esta novedad de IKEA. Una silla de jardín que no sólo arrasa en tiendas, sino que conquista por su comodidad, diseño y calidad.

Su nombre es NÄMMARÖ, y no es una silla cualquiera. Es una combinación perfecta de diseño escandinavo, materiales resistentes y cojines que invitan a no moverse en todo el día. Ha llegado como novedad esta temporada, y no ha hecho falta más que el boca a boca y algunas fotos virales en redes para que se convierta en el objeto más deseado del verano. No hace falta tener una terraza gigante ni una casa de campo con piscina. Esta silla encaja igual de bien en un balcón urbano como en un jardín amplio. Lo mejor de todo es que IKEA ha sabido dar en el clavo con algo que pocas marcas consiguen: una pieza de exterior con estética elegante, precio razonable y materiales duraderos. Por todo ello, es una de las novedades que más se venden actualmente en el gigante sueco y seguro que tú también la querrás para tu jardín o terraza. Pues toma nota, porque te contamos todos los detalles a continuación

Así es la nueva silla de jardín de IKEA

La NÄMMARÖ no es sólo una silla de jardín más entre toda la oferta de IKEA. Con un diseño que mezcla líneas rectas con cojines mullidos y acogedores, esta pieza de mobiliario ha sido pensada para convertirse en tu refugio favorito durante los días de sol.

Está fabricada en acacia maciza, una madera robusta y resistente al exterior, tratada con un tinte acrílico que no solo la protege, sino que le da un tono marrón claro que queda bien con cualquier decoración. El asiento, respaldo y estructura tienen una estabilidad increíble, algo que se agradece mucho si vas a usarla a diario.

A nivel de medidas, tiene un ancho de 63 cm, fondo de 74 cm y altura total de 80 cm, lo que la hace perfecta para sentarse sin sentir que te estás hundiendo. La altura del asiento es de 38 cm, ideal para combinarla con otros módulos o con mesas de centro bajas. Está probada para soportar hasta 110 kg, lo que garantiza su firmeza y resistencia a lo largo del tiempo.

Lo que realmente marca la diferencia: sus cojines

Si algo destaca en la silla de jardín NÄMMARÖ, son sus cojines. No son los típicos finos que se deforman con mirarlos. Aquí hablamos de cojines pensados para durar y, sobre todo, para disfrutar. El cojín del asiento y el respaldo tienen una estructura mullida, pero firme, que se adapta al cuerpo sin perder la forma con el uso.

Las fundas están hechas de poliéster (90 % reciclado), con forros interiores de polipropileno, y en el interior encontramos espuma de poliuretano. En resumen: materiales pensados para estar al aire libre sin que el cojín se convierta en una esponja de agua o en un nido de polvo.

Además, el tono beige grisáceo KUDDARNA combina con cualquier entorno. Tanto si tienes decoración boho, moderna o más tradicional, encajará a la perfección.

¿Por qué está arrasando en las tiendas IKEA?

Hay varios motivos por los que esta silla está volando de las tiendas, pero el primero es el más obvio: la estética, que provoca el que tenga un aire de sofisticación muy por encima de su precio de tan sólo 97 euros.

Otro punto a favor es su versatilidad. Puedes usarla sola o como parte de un sofá modular añadiendo más piezas de la misma serie NÄMMARÖ. Además, al ser un módulo sin reposabrazos, es fácil de mover, combinar o colocar en cualquier rincón.

Y luego está el factor comodidad. Hay muchos muebles de exterior que sacrifican la comodidad en favor del diseño. Esta silla, en cambio, logra ambas cosas. La gente que la prueba lo dice claro: es perfecta para leer, charlar, tomarse algo o simplemente echarse una siesta al sol.

Cómo cuidarla para que te dure mucho tiempo

Aunque los materiales están pensados para exteriores, si quieres que la silla NÄMMARÖ te acompañe muchos años, lo mejor es darle ciertos cuidados. El mueble de madera conviene protegerlo con aceite para acacia una o dos veces al año, sobre todo si lo tienes en zonas muy soleadas o con humedad.

En cuanto a los cojines, lo ideal es guardarlos en una caja para textiles o dentro de casa cuando no los uses. Así evitarás que se desgasten por el sol o la lluvia. Si se manchan, puedes limpiarlos con una esponja húmeda y jabón neutro, y dejar secar al aire. No hace falta lavadora, ni productos agresivos.

Ahora ya lo sabes, si tienes un pequeño espacio al aire libre, y estás pensando en invertir en una pieza clave para disfrutar del buen tiempo, esta es tu señal. La silla de jardín NÄMMARÖ de IKEA no sólo está bien de precio, sino que tiene ese equilibrio que tanto cuesta encontrar entre belleza, funcionalidad y confort.