Lidl revienta a IKEA con el mueble de estilo nórdico que va a cambiar tu baño por menos de 30 €

Si llevas tiempo queriendo darle un aire nuevo a tu baño pero no quieres meterte en reformas caras ni complicarte demasiado, esto te interesa. Lidl lo ha vuelto a hacer: ha sacado un mueble de estilo nórdico, bonito, funcional y por menos de 30 euros. Es de esos productos que ves en tienda, dudas un segundo y luego te arrepientes de no habértelo llevado. Hablamos del mueble para debajo del lavabo Verona, una joya para baños pequeños o medianos que va a cambiar por completo el aspecto de tu casa.

Su diseño minimalista lo hace parecer sacado de una revista de decoración escandinava, y además encaja de maravilla en todo tipo de estilos. Pero lo mejor no es solo cómo queda, sino lo práctico que resulta: por 29,99 euros te llevas un mueble que te organiza el baño, te oculta las tuberías y encima es resistente y fácil de limpiar. Una de esas compras que parecen demasiado buenas para ser verdad, pero que Lidl convierte en realidad. Y es que no es la primera vez que este supermercado alemán nos sorprende con muebles de diseño bonito y precios ridículos. Ya lo vimos con sus zapateros, mesas auxiliares y estanterías. Ahora le ha tocado el turno al baño, y si el tuyo necesita un cambio de look urgente, este mueble estilo roble Wotan puede ser justo lo que estabas buscando. Vamos a verlo en detalle, porque merece la pena.

El mueble de Lidl de diseño nórdico que queda bien en todos los baños

El mueble de baño Verona de Lidl tiene ese toque nórdico cálido y moderno que tanto gusta: líneas rectas, madera clara en imitación roble Wotan y tiradores en acabado plata mate que le dan un puntito elegante. No es ni muy grande ni muy pequeño: sus medidas son 64,1 cm de ancho, 54,8 cm de alto y 27,7 cm de fondo, lo justo para encajar debajo del lavabo sin ocupar demasiado espacio, pero ofreciendo almacenamiento suficiente para los básicos del día a día.

Además, está fabricado en tablero de partículas con revestimiento de resina de melamina, lo que se traduce en una superficie resistente a los arañazos, fácil de limpiar y duradera. Es de esos muebles que no requieren grandes cuidados: un paño húmedo y listo. Algo clave cuando hablamos de zonas con humedad como el baño.

Espacio de almacenamiento inteligente (y sin complicaciones)

Una de las ventajas más prácticas del mueble Verona es que oculta las antiestéticas tuberías del lavabo sin impedir el acceso a ellas. Viene con una abertura semicircular superior para que puedas instalarlo sin romperte la cabeza. Dentro, el espacio está aprovechado al máximo para guardar papel higiénico, productos de limpieza, toallas pequeñas o lo que necesites.

Todo con puertas que se abren cómodamente gracias a sus tiradores discretos pero funcionales. Y lo mejor: el interior está protegido y la estructura es muy estable gracias a sus herrajes de buena calidad. Lidl no ha escatimado en detalles, y se nota.

Otro punto a favor que no siempre se tiene en cuenta: el mueble Verona cuenta con certificado PEFC, lo que significa que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y fuentes controladas. Y eso, en un mueble tan económico, es un plus.

Cómo limpiar y cuidar el mueble para que dure más

Aunque el mueble Verona es fácil de mantener, hay algunos trucos para que se mantenga impecable durante mucho tiempo. Lo ideal es limpiarlo con un paño suave ligeramente humedecido en agua o, si hay alguna mancha más rebelde, añadir unas gotas de jabón neutro. No uses productos abrasivos ni estropajos que puedan dañar el revestimiento de melamina.

Si el baño tiene mucha humedad, conviene ventilar bien para evitar que se acumule condensación. Y como detalle, puedes añadir ambientadores suaves o bolsas aromáticas dentro para mantener el interior siempre fresco. Así, además de práctico, tu baño será también un rincón agradable.

Menos de 30 euros y con montaje incluido

Y aquí viene lo mejor de todo: este mueble cuesta solo 29,99 euros. y además viene prácticamente montado. No tardarás nada en tenerlo instalado en tu baño, aportando la elegancia que puedes ver en las imágenes y además con su estilo nórdico combinado con el rústico.

Este mueble es perfecto para quienes quieren renovar sin gastar mucho. Ideal también para segundas viviendas, pisos de alquiler, baños de invitados o para estudiantes que quieren algo práctico y bonito sin arruinarse.

Eso sí, si quieres tenerlo al momento, debes saber que en las tiendas de Lidl no lo vas a encontrar. Se vende únicamente en el bazar online de Lidl de modo que debes entrar en la web, buscarlo por su nombre Mueble para debajo del lavabo Verona, y no tardar demasiado en comprarlo antes de que se agote. Y es que viendo cómo queda en el baño, no nos extraña. Es de esos muebles que lo tienen todo: precio, estilo y utilidad. ¿A qué estás esperando?.