¿Vendes en Wallapop? Los consejos más útiles para evitar ser estafado

Vender en Wallapop puede llegar a ser una actividad de riesgo. No solo quienes compran pueden dar con desaprensivos que se la jueguen, sino que para los vendedores también se está convirtiendo en una actividad de riesgo. En este artículo voy a proporcionarte una serie de recomendaciones para evitar problemas.

Consejos para vender en Wallapop sin miedo

En primer lugar, debemos pensar que esta plataforma nació con el objetivo de comprar y vender en mano. Por tanto, cuando lo estás haciendo de esta forma estás reduciendo las posibilidades de que un comprador actúe de mala fe. Pero ocurren muchas historias de lo más diverso. En este tipo de casos, la comunicación es clara y el comprador tiene la oportunidad de ver cómo se encuentra el producto o si es de tu interés. En todo caso, siempre es recomendable quedar en un sitio en el que lo tengas todo bajo control, como puede ser un lugar público o tu vivienda si es un objeto pesado o voluminoso.

Pero muchas de las estafas se producen cuando mandas un artículo. Sabrás que la plataforma cuenta con un sistema propio de envíos con el cual el comprador paga, se genera una etiqueta de envío y a la recepción del artículo y confirmación de que todo está correcto, se libera el dinero. Pero hay mucho desalmado suelto y realiza la siguiente jugada:

Recibe el artículo y abre una disputa porque dice que no funciona o ha llegado en mal estado. Pongamos que se trata de un teléfono móvil.

Pongamos que se trata de un teléfono móvil. El vendedor la acepta y queda a la espera de que le devuelvan el artículo.

de que le devuelvan el artículo. El indeseable del comprador, en vez de enviar el móvil, envía algo de peso parecido, ya sea una piedra o una esponja de baño.

ya sea una piedra o una esponja de baño. El vendedor recibe el artículo falso, no consigue contactar con el comprador porque lo ha bloqueado y, en muchos casos, como no puede demostrar que envió el artículo según lo pactado, se queda sin producto y sin dinero. El comprador se va de rositas si Wallapop no te da la razón. Es algo que ha ocurrido con frecuencia.

Particularmente, no suelo realizar envíos a compradores con un perfil pobre, y si considero que el artículo es lo suficientemente valioso, siempre grabo un video del proceso de embalado del artículo en el que se vea de manera clara lo que introduzco en la caja. Esto serviría como prueba en caso de problemas, si bien afortunadamente nunca me ha pasado nada de este estilo. Pero ocurre.

Otra opción es utilizar un sistema de envío alternativo diferente al de Wallapop. Esto llega a funcionar si tu perfil tiene numerosas valoraciones positivas, ya que obviamente el comprador es el que te está dando ese voto de confianza, porque es quien adelanta el dinero. Ahora bien, desde la misma plataforma es un sistema que no recomiendan, pero nada te impide hacerlo así. Si eres un vendedor serio y responsable, los envíos fuera de la plataforma no deberían ser ningún problema, siempre es recomendable transmitir seguridad y comunicar al comprador todos los pasos que vayan dando. Por ejemplo, no demorar el envío y proporcionarle el número de seguimiento en cuanto lo tengas. En definitiva, trataba el comprador como te gustaría que te tratasen a ti. Sigue además las recomendaciones de la propia plataforma para una mejor experiencia.

Para una mejor experiencia a la hora de vender, Wallapop y evitar estafas, el olfato siempre es un buen aliado, ya que hay perfiles falsos que lo único que desean es tu artículo y tu dinero. Desconfía a la hora de enviar a personas que tienen una comunicación que se note que sea de traductor y, sobre todo, que quieren cerrar el trato muy pronto o comprar rápido. Si insiste, ofrece el sistema de envíos alternativo, ya que tendrás el dinero por adelantado y si realmente quiere comprar, te hará el pago. Ahora bien, aquí también llegan las estafas y muchas veces se manda un justificante falso, así que comprueba que el dinero está en tu cuenta bancaria antes de enviar nada.

Estas medidas ayudarán a que vender en Wallapop no se convierta en una actividad de riesgo para ti. Por desgracias, este tipo de estafas son habituales y hay que andar con mucha cautela siempre.